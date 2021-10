Stürmische Zeiten?

Angelika Munteanu will nicht übers Wetter reden.

Eigentlich schreiben Journalisten nur übers Wetter, wenn ihnen nichts mehr einfällt. Aber mit Ignatz und Hendrik ging es in den vergangenen Tagen doch recht stürmisch zu im Saale-Holzland. Die Feuerwehren kreisweit im Dauereinsatz, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Dennoch kam der Landkreis glimpflich davon. Da war das Randgeschehen aufregender: Der Zirkus der Eisenberger Herzog-Christian-Grundschule mit einigen Hindernissen im zeitweilig gesperrten Friedenspark. Oder die Trickbetrüger, die damit rechneten, dass im Sturm die Alten daheim bleiben, um sie richtig abzuzocken – was dank pfiffiger Holzland-Senioren nicht klappte. Vermutlich hat auch die Polizei darauf gewartet, dass sich ihre Altbekannten bei Sturm lieber daheim verkriechen. Jedenfalls hatte sie am Mittwoch gleich dreimal Erfolg, um Rauschgift-Sündern auf die Spur zu kommen. Die Crossener, die wegen einer zunächst undefinierbaren Cannabis-Kugeln evakuiert wurden, werden den Blaulichteinsatz so schnell nicht vergessen.

Darüber hinaus ist der Kreis eher mit sich selbst befasst. Auch wenn von Corona schon keiner mehr was hören will, ist das Gesundheitsamt bei steil steigender Inzidenz zunehmend überlastet. Vom Ordnungsamt wird es keine Hilfe kriegen, denn dessen Fahrerlaubnisbehörde ist mit dem Umtausch von Führerscheinen auch völlig überlastet. Politisch ist es gleichfalls ruhig geworden im Saale-Holzland, seit sich die im Kreis regierende CDU auf Bundesebene nicht wiederfindet und die hier bis dato kecke Linke deutschlandweit abgewatscht wurde. Aber vielleicht ist es ja auch nur die Ruhe nach dem Sturm oder die vor den Herbstferien, die jetzt endlich beginnen.