Sturmschäden im Saale-Holzland

Eisenberg. Auch im Saale-Holzland kippte Sturm Eugen am Dienstag Bäume um.

Am Dienstag, über den gesamten Tag verteilt, richtete Sturmtief Eugen eine Menge Schaden an verschiedenen Orten im Saale-Holzland-Kreis an. Darüber hat die Landespolizeiinspektion Jena informiert.

Neben umgekippten Bäumen auf den Landesstraßen 1070 in Serba, L1075 in Bad Klosterlausnitz und der L1110 am Abzweig Kleineutersdorf in Kahla/Löbschütz sorgte auch ein umgewehter Spargelstand in Hermsdorf, auf der Kreuzung Geraer/Kraftsdorfer Straße für Verkehrsbehinderungen.