Der Abschnitt B der in Vorbereitung befindlichen Gleichstromtrasse Suedostlink ist seit Anfang dieses Jahres im Stadium des Planfeststellungsverfahrens.

Dieser Abschnitt reicht mit seiner Vorschlagstrasse innerhalb eines 1000 Meter breiten Korridors vom Raum Eisenberg über das thüringische und sächsische Vogtland bis an die Landesgrenze zwischen Thüringen und Bayern. Im Rahmen der weiteren Untersuchungen für das Projekt werden wohl im kommenden Jahr Archäologen den örtlichen Boden in den Blick nehmen.

Im September hat das Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie in diesem Zusammenhang eine Recherchearbeit begonnen, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. „Im Laufe des ersten Quartals 2021 soll die zweite Phase, die Suche mittels Oberbodenabtrag, beginnen und bis Ende des Jahres zusammen mit der dritten Phase, der Sicherung und Bergung, abgeschlossen sein“, heißt es in einer Information der Übertragungsnetzagentur 50Hertz. Die Grabungen würden im Vorhinein mit Eigentümern, Pächtern und Behörden abgestimmt.

Zeugnisse der Vergangenheit bewahren

Im Verlauf werde in Bereichen, in denen noch keine Bodendenkmäler bekannt sind, systematisch in Streifen der Mutterboden mit einem Bagger abgenommen, um so bisher nicht bekannte Zeugnisse der Vergangenheit zu entdecken. Ziel ist die Erforschung, Dokumentation, Bewahrung und Vermittlung des archäologischen Erbes in Thüringen.

Die Pläne zum Verlegen der Suedostlink-Erdkabel würden somit das Potenzial bergen, mehr über die prähistorischen Aktivitäten in der Region zu erfahren, erklärt das Landesamt für Archäologie.