Süßes für die Kinder: Spende an die Tafel in Eisenberg

Eisenberg. Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde haben der Eisenberger Tafel 250 Euro übergeben – für die Kinderweihnacht der Tafel.

Pfarrer Andreas Tober von der katholischen und Superintendent Arnd Kuschmierz von der evangelischen Kirchengemeinde haben jetzt einen symbolischen Scheck in Höhe von 250 Euro an Sylvia Held von der Eisenberger Tafel überreicht.

Das Geld ist während des ökumenischen Gottesdienstes gesammelt worden, der in diesem Jahr zum zweiten Mal anlässlich des „Mohrenfestes“ in Eisenberg stattfand. Damals, am 29. August, hatten sich evangelische und katholische Christen in der Stadtkirche am Markt versammelt. Im Gottesdienst wurde dann eine Kollekte erbeten für die Kinderweihnacht der Eisenberger Tafel. Dabei sind, mit zwei Einzelspenden, die nun überreichten 250 Euro zusammengekommen.

Das Geld soll – wie die Jahre zuvor – genutzt werden, um den Kindern der Familien, die regelmäßig zur Tafel kommen, eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. Soviel sei jetzt schon verraten: Etwas Süßes und etwas Nützliches wird für jedes der Mädchen und Jungen besorgt.