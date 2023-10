Süßes oder Saures in Eisenberg und Umgebung

Julia Grünler über Hexen, Zombies und Gespenster

Kürbisse werden fleißig ausgeschnitzt, mit Kerzen ausgestattet und in Fenster und Gärten gestellt. Auch überdimensionale Spinnennetze und schaurige Gestalten lauern hier und da in Vorgärten auf arglos vorbeikommende Passanten. Andere Gruselliebhaber feilen oftmals mit viel Liebe zum Detail an aufwendigen und teils lebensechten Kostümen zum Erschaudern. Welche Verkleidung darf es in diesem Jahr wohl sein?

Es ist wieder so weit: In der nächsten Woche heißt es an zahlreichen Haustüren „Süßes oder Saures“, wenn etliche kleine Hexen, Vampire, Gespenster und Zombies auf der Jagd nach Süßigkeiten um die Häuser ziehen. Auf Halloween-Partys, zum Beispiel in der Eisenberger Stadthalle oder dem Bürgeler Schützenhaus, kommen auch große Gruselfans auf ihre Kosten.

Und während der eine Gebäck und Süßigkeiten parat stellt, um klingelnden Kinderscharen gut gewappnet gegenübertreten zu können, versucht der andere das Spektakel geflissentlich zu ignorieren. Halloween-Muffel oder Gruselliebhaber – Welchem Team gehören Sie an?

