Tälerdörfer entdecken die Pellet-Heizung für sich

Eine klamme Gemeindekasse und trotzdem eine große Investition im Heizungsbereich? In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hügelland/Täler haben immer mehr Gemeinden die Vorzüge eines vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BFA) und der Thüringer Aufaubank (TAB) aufgelegten Förderprogrammes für die Umstellung alter Heizungsanlagen erkannt und kratzen vielerorts ihre letzten Reserven zusammen, um Abschied vom Heizöl zu nehmen.

Bis zu 95 Prozent finanzieren Bund und Land die Umstellung auf umweltfreundliche Pelletheizungen. Für Ronny Eberhardt und Andre Putze vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft der Grund, bereits im vergangenen Jahr die 22 Bürgermeister der Tälerdorf-Gemeinden auf die Förderung aufmerksam zu machen.

Umrüstung lukrativ und Antragsverfahren überschaubar

Mit durchschlagendem Erfolg: Inzwischen kommen die Bauamtsmitarbeiter mit der Antragstellung auf Fördermittel kaum noch hinterher. „Wir können mit wenig Aufwand sehr viel erreichen“, sagt Eberhardt. Da man zudem auf Planungsbüros verzichten könne, weil Andre Putze diese Aufgabe wahrnehme, sei die Umrüstung noch lukrativer. Zudem sei das Antragsverfahren überschaubar.

So nahm man beispielsweise in diesem Jahr die alte Ölheizung im Renthendorfer Kindergarten außer Betrieb und installierte eine Pelletheizung. Der Vorteil: Im Kindergarten wurden ohnehin im Rahmen einer baulichen Erweiterung für 340.000 Euro 14 weitere Kindergartenplätze geschaffen, die Bauarbeiten an der Heizung und dem Gebäude fielen zeitlich zusammen.

In der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Trockenborn muss man sich wegen der Umrüstung noch gedulden. 73.000 Euro Fördermittel wurden für den Einbau einer Pelletheizung und einer Solarthermie bewilligt, die Fachfirmen wurden für den Umbau beauftragt, aber man kommt derzeit nicht voran, weil es an Material mangelt. „Wir bekommen einfach keinen neuen Kessel“, sagt Putze. Neben dem Kindergarten soll auch die alte Schule, in der unter anderem Gemeinderatssitzungen abgehalten werden, mit an die neue Heizungsanlage kommen.

Parallel dazu wird für 33.000 Euro die Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses in Tröbnitz, in dem auch Versammlungen und Treffen von Vereinen stattfinden, von Öl auf Pellet vorbereitet.

Zahlreiche Aufträge vergeben

In der Tälerdorf-Gemeinde Waltersdorf wurde die Umrüstung der alten Ölheizung im Dorfgemeinschaftshaus auf Pellet beauftragt, 22.000 Euro stehen für das Projekt bereit. Ebenfalls schon ausgelöst wurde der Auftrag für Karlsdorf. Für 37.000 Euro soll hier die alte Heizung im Dorfgemeinschaftshaus durch eine Pelletheizung ersetzt werden, zusätzlich ist die Installation einer Solarthermie vorgesehen. An die n Anlage angebunden wird auch die in der alten Schule befindliche Gemeindewohnung. Ebenfalls vergeben ist der 26.500 Euro umfassende Auftrag für das Dorfgemeinschaftshaus in Kleinebersdorf.

Hinzu kommt, dass das Bauamt im Auftrag der Gemeinden bereits etliche Fördermittelanträge für das kommende Jahr gestellt hat. So möchte man in Eineborn das Dorfgemeinschaftshaus und das FF-Gerätehaus umrüsten (ca. 60.000 Euro), für Ottendorf hat man eine Förderung in Höhe von 215.000 Euro für die gemeindeeigenen Wohnblöcke mit insgesamt 21 Wohnungseinheiten sowie für die Gemeindeerwaltung und den Sportler- und Jugendklub beantragt.

In Bremsnitz, Tautendorf und Lippersdorf signalisierte man ebenfalls Interesse, in das Programm aufgenommen zu werden. Dabei gibt es auch komplizierte Fälle wie beim Ottendorfer Kindergarten. „Hier läuft die Heizung über Nachtspeicheröfen, eine Lösung, wie man diese Art Heizung ersetzen kann, haben wir aber noch nicht gefunden“, sagt Putze.

Sinnvolle Investition