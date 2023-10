Tälerpilgerweg im Saale-Holzland feiert zehnjähriges Bestehen

Saale-Holzland-Kreis. Zum Abschluss der Saison Ende Oktober wird es den neuen Pilgerwegskalender für das Jahr 2024 geben. Was in Lippersdorf und Renthendorf sonst noch vorbereitet wird

Ein fester Bestandteil des Tourismus der Region ist der Tälerpilgerweg. Jährlich pilgern Menschen aus verschiedenen Gegenden Deutschlands diesen 50 Kilometer langen Rundweg entlang. Es sind Pilger aus der Region oder auch aus größeren Städten wie Berlin oder Rostock. Selbst aus dem Ausland waren Pilger unterwegs. Die Gästebücher in den Kirchen geben einen Eindruck davon.

Im Februar 2012 gab es ein erstes Treffen. Anderthalb Jahre später fand dann die Einweihung des Weges mit einem Gottesdienst in Lippersdorf und einer anschließenden Wanderung nach Tröbnitz statt. Seitdem sind Pilger alleine oder in Gruppen unterwegs. Traditionell gibt es am Wochenende vor Ostern die jeweilige Saisoneröffnung, die mit einer Andacht beginnt und nach einer Wanderung in einem der Pilgerorte endet. Jede der Pilgerkirchen hat etwas Besonderes zu bieten: von der Musikkirche über den Bibelgarten bis zu einer Kunst- oder einer „Familienkirche“. Inzwischen ist der Pilgerweg als „regionaler Qualitätswanderweg Thüringens“ eingestuft. Eine Projektgruppe ist immer wieder gefordert, wenn es darum geht, Schäden zu beseitigen oder Wege in Ordnung zu halten.

Am Sonntag, 29. Oktober, wird der Abschluss der diesjährigen Pilgersaison gefeiert mit Andachten in den Kirchen von Renthendorf und Lippersdorf. Mit dabei sind der Ottendorfer Kirchenchor und verschiedene Mitstreiter dieses Projektes. Im Anschluss lädt die Kirchgemeinde zu Begegnungen bei Kaffee und Kuchen ein.

Bereits um 11 Uhr findet in der Renthendorfer Kirche eine Andacht statt. Anschließend soll es eine Pilgerwanderung nach Lippersdorf geben. Dort wird auch der Pilgerwegskalender 2024 erhältlich sein. Für die Verpflegung sollen die Pilger selbst sorgen.

Sonntag, 29. Oktober, 11 Uhr, Kirche Renthendorf: Andacht, anschließend Pilgerwanderung nach Lippersdorf; 14 Uhr, Kirche Lippersdorf: Andacht, anschließend Kaffee und Kuchen