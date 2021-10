Tafel zu Kinderrechten in Eisenberg enthüllt

Vor dem Garten der Generationen-Oase in Eisenberg wurde am Mittwoch eine Tafel der Kinderrechte-Karta im Saale-Holzland-Kreis enthüllt.

Eisenberg. Zehn Stationen sind im gesamten Saale-Holzland verteilt

Vor dem Garten der Generationen-Oase in Eisenberg wurde am Mittwoch eine Tafel der Kinderrechte-Karta im Saale-Holzland-Kreis enthüllt. An solchen Stationen werden im Landkreis die 10 wichtigsten Kinderrechte präsentiert. Die Patenschaft für die Station in der Kreisstadt übernahm der hiesige Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbunds. Zur Enthüllung sangen die Kinder ein Lied, anschließend gab es Kakao und Kuchen im Garten, und es wurden gemeinsam Frühlingsblumen gepflanzt.