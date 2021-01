Tafeln im Saale-Holzland auch während des Lockdowns geöffnet

Der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann ( rechts) hat je 110 FFP2-Masken an die Tafeln in Eisenberg, Stadtroda, Kahla und Hermsdorf gespendet, hier bei der Übergabe mit seinem Wahlkreismitarbeiter Steffen Much und Silke Michaelis, Teamleiterin der Eisenberger Tafel (v.l.)

Eisenberg. Linke verteilt FFP2-Masken an Einrichtungen in Eisenberg, Stadtroda, Kahla und Hermsdorf

Trotz der Corona-Pandemie haben die Tafeln in Eisenberg, Stadtroda, Kahla und Hermsdorf weiterhin geöffnet. „Wir hatten in der ganzen Zeit nie geschlossen“, betont Silke Michaelis, Teamleiterin der Eisenberger Tafel. Denn das Angebot würde gerade jetzt gebraucht, betont sie. Die Zahl derjenigen, die hier Lebensmittel beziehen, habe durch die Corona-Krise zugenommen. Viele hätten durch Kurzarbeit Anspruch auf Grundsicherung und damit auch Anspruch, sich bei der Tafel mit dem Nötigsten zu versorgen.

237 Bedarfsgemeinschaften nutzen regelmäßig die Eisenberger Tafel, manche auch zweimal pro Woche. Rund 280 Erwachsene und 90 Kinder werden durch die Einrichtung versorgt. Um die Hygiene und Abstände zu gewährleisten, packt das Tafelteam momentan Lebensmittel-Kisten, die an die Klienten übergeben werden. Diese packen Brot, Brötchen & Co. dann unter freiem Himmel für sich ein. Während die Zahl der Abholer steigt, werde es gleichzeitig immer schwieriger, ausreichend Lebensmittel für Bedürftige bereit zu stellen. „Vor allem frische Ware ist schwierig zu bekommen“, weiß Silke Michaelis. 15 Mitarbeiter halten die Tafel am Laufen, ein Mix aus Festangestellten, Mini-Jobbern und Ehrenamtlichen.

Um die Arbeit der Tafel in Pandemie-Zeiten zu unterstützen, hat der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (Linke) am Freitag je 110 FFP2-Masken an die Tafeln in Eisenberg, Stadtroda, Kahla und Hermsdorf übergeben. „Die werden wir zuerst an die Belegschaft weitergeben, aber auch Bedürftige damit unterstützen“, so Silke Michaelis.

Denn bei vielen sei die neue Vorschrift, dass ab sofort medizinische Masken in Geschäften, in Bus und Bahn oder eben auch bei der Tafel Pflicht sind, noch nicht angekommen. Gerade die FFP2-Masken seien darüber hinaus ja auch kein Schnäppchen, meinte Markus Gleichmann. Für die Masken, die er vor wenigen Wochen für die Tafeln bestellt hatte, müsste man jetzt bereits das Doppelte bezahlen.

Eisenberger Tafel, Gartenstraße 38, Ausgabezeit: Mo/Di/Do 12-14 Uhr, Mi 11.30-13 Uhr; Zweigstelle Hermsdorf: Fr 10-11 Uhr