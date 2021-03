Zum Tag der Berufe konnten sich Schüler in der DRK-Rettungswache in Eisenberg über die Ausbildung zum Notfallsanitäter informieren. Hier wird gerade demonstriert, wie im Einsatz ein EKG angelegt wird.

Eisenberg. Auf der DRK-Rettungswache in Eisenberg konnten sich Jugendliche zum Tag der Berufe über die Ausbildung zum Notfallsanitäter informieren.

Tag der Berufe in Eisenberg: 200 Bewerbungen für fünf Ausbildungsplätze

Der DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda hat am Mittwoch zum „Tag der Berufe“ eingeladen, einem Aktionstag der Agentur für Arbeit. In der Rettungswache in Eisenberg stellten Leiter Torsten Tonn und die beiden Auszubildenden Marco Oppermann und Tom Kieslich den Beruf des Notfallsanitäters vor.