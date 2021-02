Tag der Berufe soll wie geplant stattfinden

Im vergangenen Jahr beteiligte sich auch die Firma Bausch in Hainspitz am Tag der Berufe.

Jena/Saale-Holzland Für den Ernstfall um digitale Angebote erweitert. Schüler ab Klasse 7 erhalten im März Einblicke in Berufswelt

Jena/Saale-Holzland. Wie die Agentur für Arbeit Jena mitteilt, wird trotz Lockdown an den Planungen für den Tag der Berufe festgehalten. Der Aktionstag wird demnach erweitert und findet am 17. März 2021 vor Ort und vom 18. bis 19. März online statt.

Unter dem Motto „Finde den Beruf, der zu dir passt“ organisiert die Arbeitsagentur den Tag der Berufe. Rund 50 Unternehmen der Region öffnen an diesem Tag ihre Türen für Schüler ab Klasse 7 und gewähren ihnen Einblicke in die Berufswelt. Die Jugendlichen können sich auch gemeinsam mit ihren Eltern die Arbeitsplätze vor Ort ansehen, mit Azubis und Mitarbeitern reden und ihre Wunschberufe aus der Nähe erleben.

An den beiden darauffolgenden Tagen, am 18. und 19. März, gibt es verschiedene Online-Angebote der lokalen Unternehmen. Teilnehmen können auch hier Schüler ab Klasse 7. Zur Teilnahme am Online-Tag-der-Berufe wird ein Internetzugang und ein entsprechendes Endgerät wie PC, Tablet oder Handy benötigt.

Berufliche Orientierung aktuell nicht leicht

„Momentan gehen wir davon aus, die Veranstaltungen vor Ort durchführen zu können. Dabei werden die geltenden Bestimmungen zum Infektions- und Hygieneschutz beachtet. Wird der Lockdown weiter verlängert, werden nur die online Formate stattfinden“, sagt Irena Michel, Leiterin der Jenaer Arbeitsagentur.

„Sich beruflich zu orientieren, ist aktuell gar nicht so leicht. Viele Messen sind im vergangenen Jahr ausgefallen, ebenso die Schülerpraktika. Diese praktischen Angebote werden aber gebraucht, um zu schauen, welcher Beruf zu einem passen könnte. Den Tag der Berufe können die Jugendlichen nutzen, um Berufe kennenzulernen. So finden sie heraus, ob die Vorstellung vom Traumberuf der Realität standhält. Zum erstem Mal haben wir auch reine Online-Veranstaltungen im Angebot“, erklärt Irena Michel.

Jugendliche, die am Tag der Berufe im Unternehmen oder online teilnehmen wollen, können sich unter www.tagderberufe.de anmelden. Auf der Website ist es dann möglich sowohl das Unternehmen als auch den Beruf auszusuchen und sich online anzumelden. Das ist noch bis zum 11. März 2021 möglich.

Berufsberater bieten Unterstützung

Bei Fragen könnten sich die Schüler sowie die Eltern auch an die Berufsberatung der Arbeitsagentur Jena wenden. Termine, auch für eine Videoberatung, können demnach unter der Servicenummer 03641/37 99 99 oder per Mail unter jena.berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbart werden. red