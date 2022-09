Tag der offenen Tür bei der Häuslichen Pflege Eisenberg

Eisenberg. Die Häusliche Pflege Eisenberg öffnet am Samstag, 17. September, ihre Türen. Neben Vorträgen wird es auch eine Modenschau geben.

Muss ich ins Altersheim, wenn ich es nicht mehr schaffe, meine Wohnung allein zu reinigen oder zu kochen? Wer hilft mir, wenn meine Eltern pflegebedürftig sind, aber ihr Zuhause nicht aufgeben möchten? Oder wenn mich aufgrund von Depressionen mein Alltag überfordert? Über all diese Frage können interessierte am Samstag, dem 17. September, mit der Häuslichen Pflege der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Eisenberg ins Gespräch kommen.

Von 10 bis 13 Uhr wird im Sozialkaufhaus in der Königshofener Straße 21 der Tag der offenen Tür stattfinden, bei dem sich alle Personen, die persönlich oder durch einen Pflegefall in der Familie vom Thema der häuslichen Pflege betroffen sind, informieren können. Neben diesem ernsten Betreff lädt die AWO dazu ein, im Sozialkaufhaus zu stöbern und sich über das Angebot einen Überblick zu verschaffen. Ab 11 Uhr ist eine Modenschau geplant, die die Mitarbeiterinnen selbst ausrichten.

Das Sozialkaufhaus „SKAWO“ ist ein LOKAST Projekt des „Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband Saale-Holzland e. V.“ – gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Es werden unter anderem Gebrauchtmöbel, gebrauchte Haushaltsgeräte, Bekleidung für Erwachsene und Kinder, Geschirr, Bücher und Spielzeug angeboten. Die Idee hinter den Sozialkaufhäusern, die es auch in anderen größeren Städten gibt, ist die Unterstützung von Menschen mit geringem Einkommen oder Hartz-IV-Empfängern, die sich den Kauf besonders teurer Haushaltsgeräte, aber auch Anziehsachen oder Spielzeug für ihre Kinder oder Enkel nicht leisten können. Der Tag der offenen Tür in der AWO Eisenberg ist jedoch ein Angebot, das für jedermann offen steht.