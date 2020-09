Tag der offenen Tür bei der Tafel in Eisenberg

Zu ihrem diesjährigen Tag der offenen Tür lädt die Eisenberger Tafel am Samstag, 10. Oktober ein. Der Tag soll Gelegenheit bieten, interessierte Besuchern die Arbeit und die Angebote der Sozialeinrichtung in der Gartenstraße 38 vorzustellen. Dazu sind Gäste an diesem Tag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr willkommen.

Trotz Engpässen beim ehrenamtlichen Personal in der Corona-Zwangspause hat die Tafel in Eisenberg die Versorgung bedürftiger Menschen auch während der gesamten Pandemiezeit über aufrecht erhalten.

Um alle hygienischen Anforderungen am Tag der offenen Tür einhalten zu können, bittet das Team der Eisenberger Tafel, sich vorab per Telefon/Fax (036691) 862277 oder 23 98 10 beziehungsweise per Mail unter eisenberger-tafel@web.de anzumelden.