Tag der Retter geht in Eisenberg in die zweite Runde

Eisenberg. Feuerwehr und co. wollen am Tag der Retter zeigen, was sie im Notfall leisten können

Einen Tag der offenen Tür lockt niemand mehr hervor. Das sagt Patrick Riedel, stellvertretender Brandmeister der Feuerwehr Eisenberg. Daher habe man sich etwas anderes überlegt, um die Bürger anzusprechen und sich wieder ins Gespräch zu bringen. Statt einem klassischen Tag der offenen Tür findet nun zum zweiten Mal der Tag der Retter statt. Dort präsentieren sich nicht nur die Feuerwehrleute, sondern auch andere Organisationen. „Die Menschen möchten etwas erleben. Da müssen wir schon mehr bieten“, so Patrick Riedel.

Großes Interesse am Tag der Retter

Vor der Pandemie fand der Tag der offenen Tür schon nicht mehr jährlich statt. Das Interesse war kaum vorhanden. Dies sei beim Tag der Retter im letzten Jahr ganz anders gewesen. Zwar war das Wetter schlecht gewesen, die Resonanz der Bürger jedoch umso besser, erinnert sich Patrick Riedel. „Man muss sich was einfallen lassen. Wir wollen uns auch immer mehr erweitern und mehr Organisationen ins Boot holen“, sagt der stellvertretende Brandmeister. Die gemeinsame Veranstaltung sei nicht nur für die Besucher spannend, auch konnten die verschiedenen Organisationen untereinander Kontakte knüpfen und ein Netzwerk bilden.

Neue Azubis gesucht

Neben der Feuerwehr Eisenberg werden sich auch die Retter vom Deutschen Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk, der Polizei, der Bundeswehr, dem Katastrophenschutz, der Notfallseelsorge, dem Rettungsdienst und einigen mehr beim Tag der Retter präsentieren. Der Rettungsdienst vom Deutschen Roten Kreuz und die Thüringer Polizei werden den Tag nutzen und ihre Ausbildungsberufe vorstellen.

Wegen des Personalmangels an vielen Stellen soll der Tag junge Menschen für die Berufe begeistern. Interessierte können sich vor Ort informieren und direkt mit den Rettern vor Ort sprechen. So ein persönliches Gespräch sei besser als sich nur im Internet zu informieren. Der Rettungsdienst und die Polizei wird nicht nur personell vertreten sein, auch bringen sie einiges an Anschauungsmaterial mit.

Einsätze hautnah miterleben

„Der Tag der Retter soll auch dazu dienen den Berufsgruppen wieder mehr Wertschätzung zu geben. Wir von der Feuerwehr zum Beispiel sind nicht nur da um Katzen von Bäumen zu retten“, sagt Patrick Riedel. Durch die Veranstaltung lasse sich die Bandbreite des Leistungsspektrums gut vermitteln und man erhoffe sich mehr Respekt und Akzeptanz.

Die Besucher des diesjährigen Tag des Retters können an verschiedenen Stationen den Rettern über die Schulter schauen und ihre praktische Arbeit miterleben. Zudem planen die Retter mehrere Demonstrationen von Einsätzen, wie sie auch in ihrem Alltag vorkommen. Dabei zeigen sie nicht nur ihre Fähigkeiten, auch sind technische Geräte dabei. Teil der Veranstaltung wird auch das Eisenberger Tierheim sein. Die Feuerwehr sieht sich mit der Stadt und auch allen gemeinnützigen Vereinen verbunden und so auch mit dem Tierheim, welches als Retter der vier Pfoten über ihre Arbeit informiert.

Der diesjährige Tag der Retter kommt mit dem 160-jährigen Bestehen der Eisenberger Feuerwehr zusammen. Das Highlight der Veranstaltung ist daher der Festumzug der Feuerwehr, der um 14 Uhr beginnt. Zudem sei eine historische Ausstellung geplant, die einen Blick in die Vergangenheit der Arbeit er Retter ermöglicht. Der Tag der Retter findet am Samstag, den 2. September von 10 bis 18 Uhr bei der Feuerwehr Eisenberg statt.