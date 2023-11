Tag der Suchtberatung in Hermsdorf: Ohne Hemmschwelle ins Gespräch kommen

Judith Völlmer (links) und Heike Adler vom Verein Wendepunkt am Infostand im Brückencenter in Hermsdorf.

Hermsdorf. Verein Wendepunkt präsentiert sich zum Aktionstag im Brückencenter

Judith Völlmer von der Suchtberatungsstelle Wendepunkt streckt die Hand aus und deutet eine Begrüßung an. Ihre Hand zu schütteln, fällt allerdings alles andere als leicht – beide Hände verfehlen sich. Auch ein entspannter Gang um einige gelbe Hütchen gelingt nicht, stattdessen werden die Hütchen beim Versuch, sie zu umrunden, getreten und schlittern ein Stück über den gatten Fliesenboden des Brückencenters in Hermsdorf.

Aktionstag soll alle ansprechen

Wie es zu Verfehlungen dieser Art am helllichten Tag und absolut nüchtern kommen kann? Die Lösung des Rätsels ist eine Brille, die verschiedene Werte von Alkohol im Blut simuliert. Mal im Hellen mit einem Wert von 0,8 Promille, mal bei Nacht mit 1,5 Promille. Schaut man durch die Brillengläser, fühlt man sich benebelt und sieht die Umgebung verschwommen. Also in etwa so, als hätte man zu tief ins Glas geschaut.

Seit drei Jahren ist der Verein Wendepunkt mit einem Infostand zum Tag der Suchtberatung vertreten. Vor allem wolle man auf diesem Weg der breiten Öffentlichkeit die Angebote der Beratungsstelle zeigen sowie Hemmschwellen abbauen. Es sei eben für viele einfacher, ganz unverbindlich am Stand im Brückencenter vorbeizuschauen und Fragen zu stellen, als sich zum Beispiel einen Termin beim Wendepunkt, der seinen Hauptsitz in Eisenberg sowie Außenstellen in Hermsdorf, Stadtroda, Kahla und Jena betreibt, geben zu lassen, sagt Suchtberaterin Heike Adler.

Der Aktionstag richtet sich an alle Menschen, ganz gleich, ob man einfach neugierig ist, selbst ein Problem hat, einen Betroffenen im Freundes- oder Familienkreis hat oder unsicher ist, ob das eigene Verhalten bereits als Suchterkrankung zu zählen ist. Aber auch politische Entscheidungstragende sollen angesprochen werden. Zum Beispiel, um zu hinterfragen: Was braucht es, damit Suchtberatungsstellen den zentralen Aufgaben nachhaltig nachkommen können? „Die ambulante Nachsorge im Saale-Holzland-Kreis, die es über den Verein Alternative gegeben hat, ist weggefallen“, sagt Heike Adler. Gern hätte man die Nachsorge zwar übernommen, doch habe keine Einigung erfolgen können. Die Landespolitik sei mehr gefragt. Was man sich von der Politik wünschen würde? Zum Beispiel werde häufig gefordert, dass es mehr Präventionsangebote geben sollte. Im gleichen Atemzug würden jedoch Gelder im sozialen Bereich gekürzt werden, meinen die beiden Frauen. Ihrer Meinung nach fehle es an genügend finanzieller Unterstützung. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hat nun diesbezüglich „Eckpunkte für gesetzliche Regelungen zur Finanzierung der Suchtberatung“ veröffentlicht.

Eine gewisse Angst in den Köpfen

Der Aktionstag Suchtberatung wurde 2020 vom Verein Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen und ihren Mitgliedsverbänden ins Leben gerufen. Zu Beginn sei man mit dem Infostand im Globus in Hermsdorf gewesen, erinnert Judith Völlmer. Doch die Erfahrungen hätten gezeigt, dass es durch die etwas ruhigere Atmosphäre im Brückencenter besser zu Gesprächen kommen könne. „Es ist etwas ruhiger und anonymer“, sagt sie mit Blick auf den gewählten Standort. „Wir würden uns wünschen, dass die Leute die Hilfe annehmen“, erklärt sie. „Manchmal schiebt man es so vor sich her“, pflichtet Heike Adler bei. Häufig würden die Menschen die Beratungsstelle erst aufsuchen, wenn gar nichts mehr gehe.

Auch gebe es oft eine gewisse Angst in den Köpfen, die sagt: „Was passiert mit mir dann?“. Wenn Betroffene einen also schon einmal gesehen oder kennengelernt hätten, helfe dies. Die Simulationsbrillen würden zum Beispiel gut dazu beitragen, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Weitere Informationen zum Tag der Suchtberatung oder dem Verein im Internet unter www.aktionstag-suchtberatung.de und www.wendepunkt-ev.net.

