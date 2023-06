Tag des Sports in Stadtroda: Sieben Stempel bis zur Medaille

Zum Tag des Sports hatte der KSB unter anderem „Fußball-Dart“ in der Turnhalle aufgebaut, an dem auch Maskottchen „Muskelkater“ seinen Spaß hatte.

Stadtroda. Kreissportbund veranstaltet Tag des Sports in Stadtroda. Viele Vereine der Region stellen sich Kindern vor.

Eigentlich sollte der Tag des Sports vom Kreissportbund Saale-Holzland-Kreis (KSB) bei strahlender Sonne unter freiem Himmel in Stadtroda stattfinden. Regenbedingt musste aber kurzerhand in die Turnhalle der Regelschule ausgewichen werden, wo sich am Freitagnachmittag Vereine aus Stadtroda und dem Landkreis präsentieren konnten. Auf etwas engerem Raum flogen somit Fuß- und Volleybälle durch die Halle, wurde mit dem Laser geschossen oder um Bierzelttische gekrabbelt.

Ziel des an jährlich wechselnden Orten stattfindenden Tags des Sports ist es, Kindern und Jugendlichen Sportvereine vorzustellen, um so einerseits neue Mitglieder für die Vereine zu gewinnen und andererseits die Kinder für Sport zu begeistern. „Gerade nach der langen Pause sollen Kinder die Angebote sehen und Abwechslung finden“, erklärt Jens Büchner, Geschäftsführer des KSB.

Das gelingt zum Tag des Sports auf spielerische Weise: Auf einem Laufzettel können an den Bewegungsstationen der Vereine Stempel gesammelt werden. Wer mindestens sieben Stempel bekommen hat, darf nicht nur am Glücksrad drehen, um einen kleinen Preis zu gewinnen, sondern bekommt eine Medaille mit Maskottchen „Muskelkater“ drauf. Zielgruppe der Veranstaltung sind vor allem Kinder der dritten Klasse, aber auch Regelschülerinnen und -schüler sowie Eltern. Der Tag bildet den Höhepunkt der Aktion „Bewegte Kinder – gesündere Kinder“, bei der Kinder der dritten Klasse einen Bewegungs-Check ablegen, um die motorischen Fähigkeiten zu testen. Als Abschluss sollen sie über den Tag des Sports Bewegungsangebote der Umgebung kennenlernen und künftig bestenfalls auch nutzen.

Genutzt hat den Anlass etwa auch der SV Tautenhain, der den Kindern Laserbiathlon näher brachte. Bei dieser Disziplin wird per Laserpistole auf die Ziele geschossen, woran sich die Kinder in Stadtroda einmal ausprobieren konnten. Wem lieber nach Ballsportarten zumute war, konnte sich beim TSV Stadtroda im Tischtennis, Handball oder Volleyball versuchen. Als Abwechslung zur Hüpfburg hatte der KSB die „Fußball-Dart-Scheibe“ dabei, auf die mit Stoffbällen geschossen werden konnte. Eine Übung, an der sich am Freitagnachmittag viele Kinder erfreuten.