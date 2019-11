Tausende Gäste strömen nach Kahla zum Porzellanmarkt

Janine Fuchs strahlt jedem Besucher und jeder Besucherin entgegen. „Möchten Sie einen Becher“, fragt sie am Eingang zum Werksgelände von Kahla/Thüringen Porzellan am Sonnabendnachmittag. Die meisten Gäste möchten. Mehr als 4000 Becher hat das Unternehmen zum Porzellanmarkt an diesem Sonnabend nach eigenen Angaben ausgegeben. „Eine gigantische Nachfrage, wenn man bedenkt, dass es am Vormittag noch geregnet hat“, sagt Sheila Rietscher, die für die Markengestaltung im Unternehmen verantwortlich ist.

Neben einer hohen Nachfrage für Werksverkauf und Schnäppchen waren auch zahlreiche Angebote anderer Händler auf dem Gelände aufgebaut worden. Honig, Kerzen, Pralinen, Glühwein oder Langos waren zu haben. „Es läuft ganz gut“, sagt zum Beispiel Sabine Rackow aus Jena, die besonders formstabile Kerzen anbietet. Gerade jetzt hielten die Menschen bereits Ausschau nach passende Adventsdekoration. Nicht zuletzt wegen des instabilen Wetters findet man bei der Confiserie Lauenstein, das letzte Jahr sei besser gewesen. Aber man verkaufe die eigenen Produkte ohnehin auch immer im Werksverkauf des Porzellanherstellers aus Kahla. Ein zusätzlicher Monatsumsatz Für das Unternehmen ist der Porzellanmarkt überaus relevant. Neben Marken-Ausstrahlung in der Region bedeutet der Markt einen erheblichen Zulauf. „Für uns im Werksverkauf ist das wie ein zusätzlicher Monatsumsatz“, sagt dessen Leiterin Birgit Rieger. Ein höherer fünfstelliger Euro-Betrag sei das, genauer will man in Kahla nicht werden. Besonders weißes Porzellan sei stets gefragt. „Aber auch für Klassiker mit blauem Muster gibt es immer wieder Nachfrage“, sagt Rietscher. „Deshalb produzieren wir die Serien bis heute immer wieder.“ Manche Gäste schieben ganze Einkaufswagen voll Porzellan zu ihren Autos. Am Ausgang kommt gerade der Gabelstapler gefahren und bringt die riesige Kiste mit übrig gebliebenen Tassen zurück ins Lager. Plastikfrei sollte der Porzellanmarkt werden – dem Ziel ist man durchaus nahegekommen. Und vielleicht nimmt mancher seinen Becher sogar mit auf die bald beginnenden Weihnachtsmärkte.