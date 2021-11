Tautenhainer Burschenruh am „Raudschen Berg“

Tautenhain/Rauda. Tautenhainer Maibaum-Burschen wollen zur Schutzhütte wandern

Zu einer Wanderung laden die Burschen des Tautenhainer Maibaumsetzer-Vereins am Samstag, 11. November, ein. Start ist um 14 Uhr in Tautenhain durch den Holzlandwald in Richtung Rauda. Ziel des Traditionsvereins ist dieses Mal die Schutzhütte „Burschenruh“ am „Raudschen Berg“. Dort wird – so sagt es der öffentliche Aushang – für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Mit der Schutzhütte „Burschenruh“ am „Raudschen Berg“ sind die Tautenhainer Maibaumsetzer eng verbunden. Die Hütte hatte der Burschenverein gebaut und nach einem kriminell verursachten Brand vor einigen Jahren ein zweites Mal aufgebaut.