Teilnahme verlängert für Schüler aus Saale-Holzland an Wettbewerb

Saale-Holzland-Kreis. Noch mitmachen bei „Klasse Handwerk!“

Der Schülerwettbewerb „Klasse Handwerk! Profis von morgen“ der Thüringer Handwerkskammern wird verlängert. Die Teilnahme ist nunmehr bis zum 18. Mai dieses Jahres möglich. Aufgrund der unsicheren Pandemielage und der strengen Hygieneregeln muss auch das für 27. Mai geplante Finale der drei besten Klassen verschoben werden. „Wir haben die aktuelle Corona-Situation im Blick und hoffen, dass wir das Finale noch vor den Sommerferien durchführen können“, sagt Wolfgang Jacob, der Präsident der Handwerkskammer für Ostthüringen.

Nach der Registrierung auf der Internetseite durch den Klassenlehrer steht den Schülern ein Online-Trainingslager mit 175 Fragen zur Verfügung. Im anschließenden Quiz wird es ernst: Innerhalb einer halben Stunde müssen 30 zufällig ausgewählte Fragen von jedem Teilnehmer beantwortet werden. Die Klasse mit den meisten richtigen Antworten hat beste Chancen auf den Einzug in das thüringenweite Finale. „Der Wettbewerb ist ein Puzzleteil in der Berufsorientierung. Es ist wichtig, dass sie frühzeitig mit dem Handwerk in Kontakt kommen und die mehr als 130 Berufe kennenlernen“, sagt Jacob.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.klasse-handwerk.de