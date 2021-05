In Deutschland sind etwa 300 000 Menschen betroffen.

Telefon-Beratung für Parkinson-Erkrankte in Stadtroda

Stadtroda. „Kontaktlose“ Beratung ergänzt Stadtrodaer Beratungs-Angebot für Betroffene in Zeiten der Corona-Pandemie

Mit einer Telefonberatung für Parkinson-Patienten ergänzt das Asklepios-Fachklinikum Stadtroda sein Beratungs-Angebot für Betroffene in Zeiten von Corona. Sie findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt.

„Die Pandemie hält uns weiter in Atem und stellt ein Gesundheitsrisiko für sehr viele Menschen dar. Durch die Kontaktbeschränkungen steht die medizinische Versorgung von Menschen mit der Parkinsonerkrankung mit der Notwendigkeit einer kontinuierlichen Betreuung und Behandlung vor besonderen Herausforderungen“, sagt David Weise, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Schmerztherapie und Schlafmedizin.

Gerade bei Parkinson-Patienten bestehe eine gewisse Verunsicherung. Es ergeben sich viele Fragen, etwa hinsichtlich der Corona-Impfung oder besonderen Gefahren für Menschen mit Parkinson im Fall einer Infektion mit Covid-19.

„Auch unabhängig vom Pandemiegeschehen sind Diagnose und Leben mit Parkinson mit vielen Fragen verbunden“, erklärt Weise. Im Verlauf der Erkrankung könne zudem die Mobilität eingeschränkt sein, so dass für „einfache“ Fragen die persönliche Vorstellung nicht ohne größeren Aufwand möglich sei. Auch in dieser Hinsicht sei eine telefonische Beratung von Vorteil. So können Fragen und Probleme gemeinsam betrachtet und nach Lösungen gesucht werden, ohne dass die Betroffenen extra ins Klinikum nach Stadtroda kommen müssen.

Morbus Parkinson ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen im höheren Lebensalter, wie etwa der Fall des Volksschauspielers Ottfried Fischer zeigt.

Bei Parkinson sterben im Gehirn Nervenzellen ab, die den Botenstoff Dopamin enthalten. Das geschieht vor allem in Teilen des Gehirns, die für die Kontrolle von Bewegungen und Bewegungsabläufen zuständig sind. Die vier klassischen Hauptsymptome sind: Bewegungsverlangsamung, Muskelsteifheit und Zittern.

Bis heute ist die Erkrankung unheilbar. Doch ist es möglich, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu erhöhen.

Kontakt unter Telefon 036428 /561375 oder s.blumenstein@asklepios.com