Texas-Lesung in der Meusebacher Spatzenhalle

Meusebach. Prager Autorin Barbara Ortwein beleuchtet Auswanderung von Deutschen in die USA.

Zu einer Buchlesung lädt der Heimat- und Feuerwehrverein am Freitag, 10. November, um 19 Uhr in die Meusebacher Spatzenjägerhalle ein. Die Prager Autorin Barbara Ortwein stellt in der Lesung drei historische Romane ihrer Texas-Saga vor. Diese beschäftigen sich mit der Auswanderung der Deutschen in der Mitte des 19.´Jahrhunderts.

Unter der Führung des Barons Otfried Hans von Meusebach aus dem thüringischen Adelsgeschlecht derer von Meusebach wurden auch viele Auswanderer aus dem heutigen Thüringen nach Texas gebracht: Ihre und Meusebachs Geschichten stehen im Mittelpunkt der Lesung.

Lesung wird durch Lieder ergänzt

Barbara Ortwein ergänzt ihre Lesung mit den Texanischen Liedern von Hoffmann von Fallersleben, Auswandererliedern und texanischen Folksongs. Eine Ausstellung stellt Schauplätze ihrer Bücher in Deutschland und in Texas sowie die historischen Hintergründe des Auswandererprojektes nach Texas vor. Um Anmeldung wird gebeten bei Torsten Schwarz, telefonisch unter 036428/60 054 oder per E-Mail an meusebach@email.de. Der Eintritt ist frei.

Die Autorin besuchte bereits im Juni das Dorf ohne Spatzen, um sich über die Spuren derer von Meusebach zu informieren. Dabei traf sie unter anderem auf den Vorsitzenden des Heimat- und Feuerwehrvereins, Torsten Schwarz, der bereits vor einigen Jahren die Geschichtsforschung zum Meusebacher Adelsgeschlecht forcierte. Er nahm das Angebot der Autorin gern an, hier in Meusebach eine Buchlesung samt musikalischer Zeitreise und Ausstellung zum Thema „John O. Meusebach in Texas – oder auch Texas-Saga“ abzuhalten.