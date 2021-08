Thalbürgel: Rallye-Zwischenstopp auf der Klosterbaustelle

An der Klosterkirche Thalbürgel laufen die Bauarbeiten zur Vorbereitung der Errichtung des neuen Gemeindezentrums.

Bürgel-Thalbürgel. Die Sommer-Aktion der Regionalen Aktionsgruppe macht auch an der romanischen Klosterkirche Thalbürgel Station

Über die Vermittlung von EU-Fördergeld für lokale Projekte leistet die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland einen Beitrag zur Entwicklung des Landkreises – vor allem auch im eher ländlichen Raum. Tatsächlich in Aktion kann man dieses Engagement derzeit in Thalbürgel erleben. Dort sind die Arbeiten zur Errichtung des aus mehreren Töpfen geförderten neuen Gemeindezentrums angelaufen. Die Klosterkirche Thalbürgel ist eine Station der diesjährigen Sommer-Rallye der RAG.

Die romanische Klosterkirche sei ein Denkmal von überregionaler Bedeutung, bekannt vor allem durch viele Konzertveranstaltungen, heißt es in der Projektbeschreibung der Aktionsgruppe. Das nächste Konzert ist am 21. August angesetzt. Träger des Vorhabens ist die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Bürgel. 2016 sei die Planung für das barrierefreie Gemeindezentrum in Angriff genommen worden.

Geschichte, Handarbeit, Nachhaltigkeit

Seither wurden auch dank Mitteln aus dem EU-Leader-Programm viele Entwürfe entwickelt, eine Fundraising-Mitarbeiterin eingestellt sowie zwei Bundesfreiwillige beschäftigt, die Angebote für Schulklassen der Region entwickeln und bewerben. Die Schüler sollen unter Anleitung in die Geschichte des Klosters eintauchen, den Wert der Handarbeit früher und heute erfahren und etwa nach traditioneller Art Papier schöpfen oder mit Feder und Tinte schreiben. Der Gedanke der Nachhaltigkeit fließe in die Projekte ein. Bislang stünden acht Projektangebote zur Auswahl.

Der eindrucksvolle Entwurf des Vordachs für das ambitionierte Gemeindezentrumsvorhaben wurde bereits viel gelobt. „Der von der Arbeitsgruppe Kloster und der Kirchgemeinde am Ende ausgewählte Vorschlag ähnelt einem vom Wind sanft geschwungenen Tuch. Unter diesem ,Tuch’ wird 2024 eine Dauerausstellung gezeigt“, heißt es vonseiten der RAG über den gestalterischen Aspekt des Projekts.

Letztlich soll an der Klosterkirche in Thalbürgel unter dem Motto „Mit Kopf und Herz und Hand“ ein Lernort entstehen, ein Ort der Begegnung, des gemeinsamen Denkens und Schaffens.

Alles Wichtige zur Teilnahme an der Sommer-Rallye steht im Netz: rag-sh.de/leader-rallye