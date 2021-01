Thiemendorf: Ein kleines Dorf schreibt Geschichte

Den Auftakt für ihr Jubiläumsjahr haben sich die Dorfbewohner anders vorgestellt. Doch wegen der Corona-Pandemie stehen hinter den Plänen in Thiemendorf, das 2021 seine 900 Jahre nachgewiesene urkundliche Ersterwähnung begeht, noch viele Fragezeichen.

Am Neujahrstag wurde der Auftakt zum Jubläumsjahr mit einem Gottesdienst in der Dorfkirche begangen. Einen Festgottesdienst haben die Thiemendorfer im Plan und ein großes Sommerfest, das die Dorfgemeinschaft im Vorjahr im OTZ-Sammelsommer gewonnen hatte.

Auf exakte Daten wollen sich die Thiemendorfer noch nicht festlegen. "Keiner weiß heute, ob wir im Sommer wirklich feiern dürfen mit vielen Gästen", sagt Gabi Krause vom Heimat- und Feuerwehrverein als einer der wichtigen Organisatoren des Jubiläumsjahres. Wenn es dieses Jahr nichts werden sollte, dann müsste das Bier kaltgestellt werden "und wir holen das Fest im nächsten Jahr nach", sagt Gabi Krause.

Chronik entsteht

Trotz der Unwägbarkeiten laufen die Vorbereitungen für das Dorfjubiläum seit vielen Monaten auf Hochtouren. Vor allem schreibt Thiemendorf in diesen Tagen Geschichte: seine eigene Geschichte neu. Denn die Ortschronik soll in den Wirren des letzten Krieges verbrannt sein. Hofgeschichten aus Thiemendorf sollen die verschollene Dorfchronik ersetzen. "Eine Idee von Gabi Krause, die das Projekt auch betreut", freut sich die Ortsteilbürgermeisterin.

Alte, größtenteils sanierte Drei- und Vierseithöfe prägen das alte sogenannte Waldhufendorf, eine Siedlungsform, in dem sich die landwirtschaftlichen Höfe mit Ackerland dahinter gegenüber liegen. In Thiemendorf an den Hängen, in der Senke dazwischen zieht sich die Timoburgstraße hin. Einst floss dort mit offenem Bett auch ein Bach entlang. "Damals die Kloake des Dorfes", weiß Hans-Rüdiger Pöhl. Heute ist das kleine Fließgewässer, das einfach Bach genannt wird, verrohrt.

Für die Thiemendorfer Hofgeschichten graben die heutigen Bewohner die Speicher um nach den Hinterlassenschaften ihrer Vorfahren - Zeitgeschichte in Bildern, alten Druckwerken und historischen Arbeitsgeräten. "Da kann man schnell vom Hundertsten ins Tausendste kommen und darüber debattieren, ob die Schürze der Großmutter auf dem Schwarz-Weiß-Foto rot oder gelb war", berichtet Pöhl schmunzelnd.

Errichtet an Handelsstraßen

Nachgewiesen ist, dass Thiemendorf vor 900 Jahren erstmals erwähnt wurde als Eigentum des damals im Bau befindlichen Klosters Posa in der Nähe von Zeitz. "Eine gut lesbare Abschrift der Urkunde vom 9. November 1121 liegt im Staatsarchiv Dresden", weiß die Ortsteilbürgermeister des Heideland-Ortes Annett Schimming.

Liegt das Dorf heute in Thüringen, am "Thüringer Tor" kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, gehörte es in der Historie immer zum Reich der Wettiner und später zu Sachsen-Anhalt. Die Ortsteilbürgermeisterin geht auch davon aus, dass Timo, dessen Burg im Wald am Ortsrand noch anhand eines wiederentdeckten Kellers und einiger Wälle und Gräben zu erahnen ist, ein Wettiner war. Errichtet wurde die "Burg Thimo" nahe alter Handelsstraße, der Weinstraße und der Salzstraße, die sich durch die Region zogen.

Stolz auf Selma Werner

Stolz sind die Thiemendorfer auch auf einen Künstler: Selma Werner, der als Sohn einer vielköpfigen Bauernfamilie im Jahr 1864 in Thiemendorf geboren wurde. Berühmt wurde Werner vor allem durch die Marmorbüste, die er von seinem Freund Karl May geschaffen hatte. Auch die Winnetou-Büste im Karl-May-Museum stammt von Werner. Für das Portal der Kirche in seinem Geburtsort schuf Selma Werner das Tympanon "Lasset die Kindlein zu mir kommen". Ein Engel aus seiner Werkstatt steht nahe dem Altar in der alten Dorfkirche, deren Geschichte so wie die des Dorfes auch verschollen ist.

Bei allem Stolz auf ihre 900-jährige Ortsgeschichte sind die Thiemendorfer eine engagierte Dorfgemeinschaft, die nach vorn blickt. Der vom Henrik Mach geleitete Heimat- und Feuerverein, zu dem sich vor zwei Jahren die beiden zuvor eigenständigen Vereine zusammenschlossen, erlebte einen großen Zustrom neuer Mitglieder.

Heute gehören ihm mehr als 50 Bewohner des Ortes an. Bis zum Jubiläumsfest will der Verein das alte Schulhaus von Thiemendorf zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut haben.

Engagiert für Tradition und Neues

Davon, dass es sich im geschichtsträchtigen Thiemendorf heute gut leben lässt, zeugt die Zahl der Einwohner, die seit der Wendezeit stabil um die 200 liegt. Die sanierte Milchrampe an der Ortsdurchfahrt, auf der alte Milchkannen im Sommer mit Blumen und jetzt im Winter mit Tannengrün stehen, oder im Herbst Kürbisse vor den Haustüren oder der Osterkranz auf dem neugestalteten Dorfplatz zeugen von der Liebe der Thiemendorfer zu ihrem Ort.

Im Verein, im Posaunenchor und in der Kirche engagieren sich Dorfbewohner für den Erhalt von Traditionen und für Neues. Und sie hoffen, dass die beantragte Quartiersförderung nach den sieben neuen Fenster für das Feuerwehrhaus weiteren Fortschritt in das 900 Jahre alte Dorf bringt.