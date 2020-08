Hermsdorf. Sebastian Herold lädt am Freitag, 11. September, 19 Uhr, zu einer Lesung in die Hermsdorfer Stadtbibliothek im Stadthaus ein.

Thüringen-Krimi in Hermsdorfer Bibliothek

Autor Rolf Sakulowski wird aus seinem Buch „Jägerstein“ Thüringer Kriminalgeschichten vortragen und will mit den Zuhörern ins Gespräch kommen.

Wer an der Lesung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich telefonisch in der Buchhandlung Herold in Hermsdorf anzumelden. Die Kapazität ist auf 30 Personen begrenzt.

Buchhandlung Herold, Telefon: (036601) 83 615