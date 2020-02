Am 13. Februar ist der Kreisverband der Linken im SHK mit einem Infostand vor dem Rathaus in Eisenberg. Diskussionsthema ist ist das Chaos um die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen ohne Regierung ist Gesprächsthema

„Thüringen ohne Regierung“ lautet das Thema eines Gesprächs zur aktuellen Situation in Thüringen mit Markus Gleichmann (Die Linke). Dazu lädt der Kreisverband der Linken im Saale-Holzland-Kreis am Samstag, 29. Februar um 10 Uhr in die Geschäftsstelle der Linken in Hermsdorf in der Naumburger Straße 8 zu einer öffentlichen Mitgliederversammlung ein.

„Nach der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten können viele das Wort „Dammbruch“ nicht mehr hören. Kaum ein anderes Wort wurde in den letzten Wochen häufiger bemüht. Kaum ein Wort beschreibt aber die Geschehnisse rund um die Wahl des Ministerpräsidenten am 5. Februar 2020 besser“, sagt Gleichmann. Allen sei klar gewesen, dass es durch die verlorenen Mehrheit von Rot-Rot-Grün im Landtag schwieriger werden würde. Für die meisten sei es aber vermutlich nicht absehbar gewesen, dass die geänderten Mehrheitsverhältnisse und die kleine Aussicht auf Macht bei FDP und CDU alle Masken fallen lassen würden.

„Aber statt Fehler einzugestehen und das eigene Handeln zum Wohle des Landes zu hinterfragen und anzupassen, wurden weiter Machtspielchen gespielt“, sagt die Linke im Saale-Holzland-Kreis. „Die Folge ist, dass wir keine funktionierende Landesregierung haben.“ Und auch, dass erstmals ein Bundesland nicht in der Bundesratssitzung vertreten war, und dass es einen geschäftsführenden Ministerpräsidenten ohne Minister gibt.

In vielen Gesprächen sei immer mehr der Unmut in der Bevölkerung über diese Situation und das ewige „Hickhack“ im Landtag deutlich geworden, sagt die Linke im Landkreis. Ihr Infostand, den sie am 13. Februar in Eisenberg vor dem Rathaus hatte, sei besser besucht gewesen als die meisten Infostände im Wahlkampf. Im Internet werde hitzig jede Entwicklung im Landtag diskutiert. „Die Menschen wollen reden“, aus diesem Grund hat der Kreisverband der Linken kurzfristig die öffentliche Mitgliederversammlung organisiert.