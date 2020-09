Beim Betriebsrundgang unterhält sich Falk Hundertmark von der IHK Ostthüringen mit Betriebsleiterin Heike Borrmann: 1995 errichtete die Gerstacker Unternehmensgruppe in Crossen ein Zweitwerk: die Weico Weinkellerei GmbH. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen.

Crossen. Vor 25 Jahren eröffnete die Gerstacker Unternehmensgruppe mit der Weico Weinkellerei ein Zweitwerk in Crossen. Bis zu 200.000 Flaschen können hier pro Tag abgefüllt werden.

Thüringer Glühwein wird nur in Crossen abgefüllt

„Wenn die Flaschen klappern, bin ich glücklich“, sagt Heike Borrmann und lacht. Die Betriebsleiterin der Weico Weinkellerei in Crossen steht an der Abfüllanlage für Glasflaschen, gerade läuft Deutscher Federweißer über das Band. „Die Maschine schafft bis zu 200.000 Flaschen am Tag“, erzählt sie.