Tiefbauarbeiten in Stadtroda

Bauarbeiten kündigen sich in Stadtroda an.

Stadtroda. Goetheweg und Heinestraße in Stadtroda bis Mitte Dezember gesperrt

Mit Wochenbeginn steht Stadtroda die nächste Großbaustelle bevor: Der erste Bauabschnitt beginnt am Montag, 9. August, im Goetheweg und in einem Teilabschnitt der Heinrich-Heine-Straße. Dazu wird der komplette Kreuzungsbereich Heinrich-Heine-Straße–Tachover Ring–Goetheweg für den Verkehr gesperrt. Der Tachover Ring ist nur aus Richtung Am Burgblick erreichbar.

Die Bushaltestelle im Goetheweg entfällt und wird in die Rosa-Luxemburg-Straße – gegenüber dem Fresh-Markt – mit guter fußläufiger Anbindung an die Schulen verlegt. Die Rosa-Luxemburg-Straße wird dabei als Einbahnstraße ausgewiesen von der August-Bebel-Straße in Richtung Heinrich-Heine-Straße. Busnutzer werden gebeten, die Aushänge an der Haltestelle zu beachten. Mitte Dezember soll der erste Bauabschnitt vollendet sein.

alle Straßensperrungen: www.saaleholzlandkreis.de/Aktuelles und Presse