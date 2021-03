Tiergarten Eisenberg und die Silbitz Group: Die große Feier fällt aus, Geschenke gibt es trotzdem

Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter mit Christian Blödner (Personalleiter) und Torsten Tiefel (Geschäftsführer, v.l.) von der Silbitz Group: Die Silbitz Group feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen, zu diesem Anlass hat das Unternehmen 1250 Euro an den Förderverein des Eisenberger Tiergartens übergeben. Auch eine neue Bank, in die beide Jubiläen eingraviert sind, ist überreicht worden. Denn auch der Tiergarten kann in diesem Jahr feiern: er wird 50 Jahre alt.