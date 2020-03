Tiergarten Eisenberg will Eintrittspreis erhöhen

Sie sei erschrocken über das Fazit der Eisenberger CDU-Stadtratsfraktion, dass es keine dramatische finanzielle Situation im Tiergarten gebe, sagt Ina John. Im Nachgang bedauert sie deshalb, dass sie die Einladung zum Vor-Ort-Termin der CDU-Stadträte mit dem Bürgermeister im Tiergarten nicht wahrgenommen habe, räumt die Geschäftsführerin des Trägervereins Ländliche Kerne ein.

45.000 Euro Minus aufgelaufen

Nachdem für die Haushaltssicherung der Stadt Eisenberg im Jahr 2016 der Jahreszuschuss der Stadt um 50.000 Euro gekürzt worden war, sei für den Trägerverein binnen drei Jahren mit dem Betrieb des städtischen Tiergartens ein Minus von etwa 45.000 Euro aufgelaufen. „Das entspricht drei Monatsgehältern der Beschäftigten“, rechnet John vor.

Der Tiergarten habe vom Verein das stets notwendige Geld bekommen, damit Löhne, Futter, Betriebskosten und Unterhalt gesichert werden können, bestätigt Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter. „Der Tiergarten ist ein Aushängeschild für die Stadt, das wir für die Stadt sichern möchten“, sagt John. Das Minus von etwa 45.000 Euro sei mit der Verwaltung der überregional beliebten Freizeiteinrichtung aufgelaufen. Auch Investitionen aus der Vergangenheit seien noch nicht komplett abbezahlt. „Das Geld musste an anderer Stelle in der Vereinsarbeit eingespart werden. Wir mussten andere Vorhaben schieben, beispielsweise notwendige Arbeiten an der Heizungsanlage im Rittergut in Nickelsdorf“, erläutert die Vereinsgeschäftsführerin. Die Verwaltung für den Tiergarten entspreche in etwa der Arbeit einer Halbtagskraft, erläutert sie.

Sparkurs im Tiergarten

Auch im Tiergarten selbst wird seit Jahren gespart. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter – aktuell vier Tierpfleger, der Leiter und eine vom Jobcenter geförderte Arbeitskraft – bewegen sich, seit die Einrichtung in die Vereinträgerschaft übergangen war, auf dem Niveau des Jahres 2005. Erhöhungen hat es keine gegeben, sagt Wiesenhütter, der seitdem die Leitung inne hat. Dass der Tiergarten trotz des um jährlich 50.000 Euro gekürzten Zuschusses von der Stadt nach außen hin gut da steht, sei dem klugen Management seines Leiters, zahlreicher Angebote besonders für Kinder und nicht zuletzt der Erhöhung der Eintrittspreise im Zuge der Haushaltssicherung zu verdanken gewesen, erklärt Ina John.

50 Cent mehr Eintritt für Erwachsene

„Wir haben viele Kompromisse gemacht“, sagt die Vereinschefin. „Aber die Finanzierung ist nicht auskömmlich“. Deshalb soll nun nachgebessert werden. „Den Eintrittspreis für die Erwachsenen werden wir um weitere 50 Cent erhöhen“, kündigt der Tiergartenleiter an. Voraussichtlich ab 1. April werden Erwachsene statt der bisherigen drei Euro dann 3,50 Euro zu bezahlen haben. „Für die Kinder wird sich der Eintrittspreis nicht erhöhen“, versichert Wiesenhütter. „Wenn die Besucher in der Zahl kommen wie im Vorjahr, dann ist es schaffbar, dass der Tiergarten in der Jahresrechnung zum Ende 2020 kostendeckend arbeitet“, hofft der Leiter. Im Vorjahr kamen 45.000 Besucher, davon 30.000 Erwachsene, dazu zwischen 500 und 600 Schüler zum Unterricht in der Zooschule. Mit der Preiserhöhung könnte eine Mehreinnahmen von 15.000 Euro im Jahr erzielt werden.

Zuschuss der Stadt soll sich um etwa 16.000 Euro erhöhen

Der aufgelaufene Fehlbetrag ist damit allerdings nicht abgebaut. Deshalb hoffen der Tiergarten und der Trägerverein weiterhin auf die Stadt und einen höheren Zuschuss als in den Vorjahren. Die Stadt will jetzt offenbar nachsteuern. Nach einer nichtöffentlichen Vorberatung in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses soll in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 12. März eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um etwa 16.000 Euro im Jahr beschlossen werden, bestätigte am Dienstag auf Nachfrage Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Damit könnte, so hofft die Trägervereinschefin, der Fehlbetrag schrittweise abgebaut werden.