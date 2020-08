Tierheim Eisenberg soll wieder Tiere aufnehmen können

Aktuell haben die Mitarbeiter im Tierheim in Eisenberg viele Jung-Katzen zu versorgen, hier handelt es sich allerdings um ein Archivbild.

Ab sofort können wieder Tiere im Tierheim in Eisenberg aufgenommen werden. Das teilte der Tierschutzverein Saale-Holzland als Träger am Freitagvormittag mit. Anfang August habe der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (ZVL) des Landkreises als zuständige Behörde den Betrieb „ruhend“ gestellt, sagte auf Nachfrage der stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins, Ingo Lippert. Dieser Bescheid sei nun „vollumfänglich aufgehoben worden“, so Lippert.