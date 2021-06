Tierische Dramen

Das Schwanenpaar Greta und Hardy hat in dieser Wochen einige Berühmtheit im Saale-Holzland erlangt. Am vorigen Wochenende von ihrer Eisenberger Pflegemutter Jessica Leidolph auf dem Schwanenteich in Bad Klosterlausnitz ausgewildert, hat Schwanendame Greta neuerlich für Schlagzeilen gesorgt. Warum auch nicht, die neue Heimat Bad Klosterlausnitz will halt auch ein Schwan genauer erkunden. Ob dem Weibchen das ständige Zusammenleben mit Hardy tierisch auf die Nerven ging und sie sich deshalb zwischenher einen anderen Teich – in der Hoffnung auf einen neuen Mann? – gesucht hatte, hat sie nicht gesungen. Dank der Retter vom Amt des Kurorts ist das Paar in trauter Zweisamkeit nun doch wieder vereint auf dem Schwanenteich in Bad Klosterlausnitz.

Tierisch für Schlagzeilen hat in dieser Woche auch Eisenberg gesorgt. Im negativen Sinne, zum Ärger des Bürgermeisters der Kreisstadt, der für das Ergreifen eines Jagdwilderers am Tonteich eine Kopfprämie von 200 Euro ausgesetzt hat. Seine Prämie hat er bisher nicht zahlen müssen, auch wenn viele Eisenberger nun verstärkt Ausschau halten am Tonteich – nach dem Übeltäter zum einen und nach einem zweiten mit einem Armbrust-Pfeil angeschlossenen Erpel zum anderen. Einen ersten mit einem Pfeil verletzten Vogel konnten Tierfreunde aus dem Saale-Holzland am Dienstagabend bei einer großangelegten Suchaktion am Gewässer tatsächlich zu vorgerückter Stunde retten. Ein Enthusiasmus der Tierretter, der aller Ehren wert ist. Dem eingefangenen verletzten Tier geht es inzwischen besser. Nach einer Behandlung noch am selben Abend beim veterinärmedizinischen Bereitschaftsdienst in Jena wird das Entenmännchen jetzt von einer Tierfreundin in Eisenberg wieder aufgepäppelt – mit dem Segen des Veterinäramtes. Eine tragische Geschichte mit Happy End für das Tier und hoffentlich bald auch für die Fahndung nach dem Übeltäter.