Tierschützerin übt Kritik an Umgang mit verletztem Waschbären

Kritik an einem Polizeieinsatz wegen eines verletzten Waschbären übt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Saale-Holzland-Kreis: Doreen Rheinländer selbst hatte am späten Dienstagabend die Stadtrodaer Polizei gerufen, nachdem sich offenbar ein Wildunfall ereignet hatte.

Maßnahmenkatalog für Tierschutz-Einsätze der Polizei im Saale-Holzland gefordert

Auf ihrem Heimweg sah sie kurz vor 20 Uhr zwischen Tünschütz und Törpla einen verletzten Waschbären am Straßenrand liegen. Rheinländer rief bei der Polizei in Stadtroda an, verlangte Hilfe und hoffte, dass der zuständige Jagdpächter für den Bereich informiert wird, um sich des verletzten Tiers anzunehmen.

„Was ich dann in den knapp anderthalb Stunden alles erlebt und vor allem zu hören bekommen habe, bis hin zum letztlichen Einsatz der Dienstwaffe, um den Waschbären zu erschießen, obwohl ich den Polizisten gesagt habe, dass der zuständige Jagdpächter gleich vor Ort ist, hat mir deutlich gemacht, dass es bei der Polizei immer noch keine klare Regelung gibt, wie man sich in solchen Fällen verhält“, sagte die Tierschützerin.

Doreen Rheinländer erinnerte in dem Zusammenhang an den Hund, der am Silvesterabend auf der Landstraße vorm Abzweig nach Meusebach angefahren wurde (OTZ berichtete). „Danach gab es zwar einen Monat später ein Gespräch mit den Vertretern der Polizei und einen langen Brief vom Polizeirat Thomas Wehling aus der Landespolizeiinspektion Jena. Das war es aber auch. Verändert hat sich aus meiner Sicht nichts. Heute habe ich erfahren, wie hilflos man als Tierschützer ist, wie allein gelassen man sich fühlt, wenn man sich um ein verletztes Tier kümmern will“, sagte die Vereinsvorsitzende.

Tierschützer gehen gegen Polizisten vor

Rheinländer will nun von Polizeioberrat Wehling einen Maßnahmenkatalog einfordern, wie die Polizisten aus dem Saale-Holzland-Kreis künftig bei ähnlichen Notfällen mit verletzten Tieren reagieren und auftreten. „Es muss doch möglich sein, so einen Prozessablauf zu dokumentieren. Damit erleichtert man die Arbeit aller Beteiligten, auch die Arbeit der Beamten in Uniform.“