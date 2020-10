Tierschutzverein Eisenberg setzt sich zur Wehr

Mit einem Eilantrag an das Verwaltungsgericht Gera hofft der Tierschutzverein im Saale-Holzland-Kreis, den Betrieb des Tierheims Eisenberg fortsetzen zu können. Der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (ZVL) Jena-Saale-Holzland hat dem Tierheim mit Bescheid vom 29. September die Betriebserlaubnis entzogen, da es dort an sachkundigem Personal fehle und eine ganze Reihe von beanstandeten Mängeln nicht ausgeräumt sei. Das Amt hat deshalb die Räumung des Haustierbestandes zum 2. November verfügt. Dagegen setzt sich der Tierschutzverein als Betreiber jetzt gerichtlich zur Wehr.

„Der Eilantrag vom 6. Oktober ist bei uns eingegangen“, bestätigt der Sprecher des Verwaltungsgerichts Gera. Jetzt würden die an dem Rechtsstreit Beteiligten zu Stellungnahmen aufgefordert. Mit einer Entscheidung sei in den nächsten Wochen, noch im Oktober zu rechnen. Fremd sind dem Verwaltungsgericht die Streitigkeiten zwischen Veterinäramt und Tierschutzverein im Saale-Holzland nicht. Bereits im Sommer war eine Eilentscheidung getroffen worden, als dem Tierheim von Amts wegen untersagt wurde, neue Tiere aufzunehmen.

In seinem jetzigen Eilantrag an das Verwaltungsgericht wirft der Tierschutzverein dem Veterinäramt vor, dass es „seinen Bescheid auf offenkundig unrichtige Tatsachen“ stütze. Zur Untermauerung ist eine eidesstattliche Versicherung des Vereinsvorstandes beigefügt. Unterschrieben ist sie von vier der insgesamt sieben Mitglieder des Vorstandes, namentlich von der Vorsitzenden Doreen Rheinländer, vom zweiten Vorsitzenden Ingo Lippert, von der Schriftführerin Katja Laaser und vom Schatzmeister Michael Ecke. In der eidesstattlichen Versicherung beschreibt der Vereinsvorstand detailreich, dass es bis zum Weggang der vormaligen Tierheimleiterin Kathleen Wohlleben zum 31. Januar dieses Jahres sowohl eine sachkundige Betreuung der Tiere gegeben habe und die notwendigen Dokumentationsnachweise bis dahin ordnungsgemäß geführt worden seien. Der von ihr erstellte Rahmenhygieneplan habe seine Gültigkeit nie verloren, sei aber bei der Begehung vom Veterinäramt nicht zur Vorlage angefordert worden.

Personellen Missgriff eingeräumt

Die vom ZVL kritisierten Missstände hätten mit der inzwischen gekündigten Nachfolgerin Natalie Müller begonnen. „Ein personeller Missgriff“, räumt die Vereinsvorsitzende jetzt selbst ein. Sofort nach Erkennen dieser Missstände sei mit der Aufarbeitung durch den Vorstand begonnen worden. Kurse zum Sachkundenachweis hätten coronabedingt zunächst nicht absolviert werden können. Zudem versichern die vier Vorstandsmitglieder in ihrer Erklärung, dass die Tiere im Heim artgerecht gehalten und betreut würden. Die kritisierte Haltung von Vögeln hätte der Tierschutzverein nie begonnen, wenn die Tiere nicht nach einer Beschlagnahmung vom Veterinäramt ins Tierheim eingewiesen worden wären.

Darüber hinaus verweist der Vereinsvorstand auf ein Kooperationsangebot an das Veterinäramt vom 26. August, um in diesem Zusammenhang festzustellen: „Sämtliche sogenannten Hilfestellungen des ZVL scheiterten an denselben Gründen, wie unsere eigenen, nämlich coronabedingten Kursabsagen oder personellen Engpässe, für die wir keine Verantwortung tragen.“ Von 37 Auflagen des Veterinäramtes seien inzwischen mindestens 30 erfüllt.

Online-Petition zum Tierheim-Erhalt

Inzwischen ist eine Online-Petition auf der Plattform „Open Petition“ gestartet worden mit der Forderung: „Tierheim Eisenberg darf nicht geschlossen werden.“ Als Absender wird Yvonne Kruczynski im Namen des Tierschutzvereins Saale-Holzland-Kreis genannt. Sie ist Leiterin des Tierheims in Eisenberg. Gerichtet ist die Petition an eine Behörde, welche das ist, steht nicht dabei. Als Sammelziel für Unterschriften stehen 100.000. Davon ein Prozent ist seit Mittwoch erreicht. Die Unterschriftensammlung dauert acht Wochen.