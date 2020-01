Eisenberg. 29 Händler hatten am Samstag ihre Stände in der Eisenberger Stadthalle aufgeschlagen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tipps aus TV-Sendungen beim Trödeln in Eisenberg beherzigt

„Wir machen das nur aus Spaß.“ Marion Heilmann (60) aus Crossen gehörte am Sonnabend zu den Teilnehmern beim Antik-Trödelmarkt in der Stadthalle in Eisenberg. An den großen Reibach dachte sie zu keiner Minute. „Ich habe meine Freundin Susanne aus Hartmannsdorf mitgebracht. Wir haben schön Mittag gegessen. Wir haben auch das Geld für die Standgebühr wieder drin. Was will man mehr. Es war für uns beide bisher ein schöner Tag“, sagte Heilmann. Im Hauptberuf arbeitet sie im Briefzentrum in Gera bei der Deutschen Post.

„Das Trödeln haben wir vor gut einem Jahr entdeckt. Wir waren zweimal in Crossen im Klubhaus, dann einmal in Lichtenfels bei meinen Verwandten. Und heute sind wir das erste Mal in Eisenberg dabei“, sagte Heilmann. Durch ihre Gartennachbarin kam sie zum Trödeln. „Sie hatte ihren Haushalt aufgelöst. Plötzlich hatte ich eine Menge Sachen. Zum Wegwerfen waren sie einfach zu wertvoll. Ich kann mich sowieso nicht so schnell von Dingen trennen. Ich sammle die lieber. Da kamen wir zu den Trödelmärkten“, sagte die 60-Jährige. In Lichtenfels bei Kronach war es bisher am schönsten, „weil wir da viel los bekamen. Die Leute dort kennen das Bürgeler Blau-Weiß nicht. Das ging richtig gut.“ Anfang Februar wird Marion Heilmann mit ihrer Freundin wieder nach Lichtenfels fahren. „Wir sind schnell unten. In Lichtenfels ist die Atmosphäre eine ganz andere als in Eisenberg.“ Handeln mit interessierten Kunden ist eigentlich nicht so ihre Sache. „Ich bin viel zu lieb und zu ehrlich. Ich bin nicht die Feilscherin. Wenn einem Kunden etwas gefällt, einigen wir uns schnell auf einen Preis.“ Tipps aus der Fernsehsendung „Bares für Rares“ beherzigt Den einen oder anderen Tipp holt sie sich aus dem Fernsehen. Sie schaut gern den „Trödel-Trupp“ und „Bares für Rares“ an. „Da habe ich auch mitbekommen, dass man die Trödelsachen nicht so ordnen soll nach Gebieten. Der Kunde schaut länger auf den Trödel-Tisch, wenn die Sachen durcheinander stehen. Ich habe es versucht. Es funktioniert tatsächlich.“ „Wir werden jetzt nicht reich. Es ist eine schöne Abwechslung. Und mein Mann hat ja auch etwas davon“, sagte sie. Ralf Heilmann hatte seine Frau am frühen Morgen nach Eisenberg gefahren samt der Trödelware. „Am Nachmittag rufe ich ihn an. Dann holt er uns ab. Bis dahin hat er seine Ruhe. Dann kann er im Fernsehen alle möglichen Sportsendungen anschauen.“ 29 Händler waren am Sonnabend in der Stadthalle dabei, erklärte Organisator Steffen Schulz von der Firma Lampert. „Das ist eine gute Zahl. Der Besucherzuspruch war auch okay.“ Gespannt ist er auf den Montag. Da folgt Teil zwei des Trödelmarktes in der Stadthalle. „Es ist ein Versuch“, sagte Schulz. Er hofft vor allem auf Besucher aus Sachsen-Anhalt. Die Einwohner des Nachbar-Bundeslandes haben frei durch den Feiertag.