Tipps vom Profi: Jungzüchtertag in Pretschwitz

Derzeit betreiben in Pretschwitz rund 30 Kinder und Jugendliche regelmäßig Pferdesport. „Auch die Jungzüchterarbeit wird bei uns groß geschrieben“, so der Vereinsvorsitzende Thomas Claus. „Unsere Jugendlichen konnten sich schon bei Wettbewerben anlässlich der Grünen Woche in Berlin und bei der Messe Reiten – Fischen - Jagen in Erfurt sehr gut präsentieren.“

Um vor allem die jüngeren zukünftigen Züchter an die Anforderungen eines solchen Wettkampfes heranzuführen, müsse fleißig trainiert werden, weiß Thomas Claus. Deshalb hatten sich die Pretschwitzer Pferdesportler am vergangenen Wochenende die Turnierrichterin Anne Brauckmann aus Jena und die Zuchtrichterin Jasmin Lamprecht aus Korbußen bei Gera zum Jungzüchtertag eingeladen.

Anne Brauckmann war bereits Richterin der Führzügelklasse und des Reitwettbewerbes beim Pretschwitzer Reitturnier im September dieses Jahres. Mit viel Sachverstand erklärte sie den jugendlichen Reitern, was beim Turnierreiten wichtig ist. Jeweils eine Gruppe konnte vorreiten. Die Ritte wurden von der Turnierrichterin besprochen und beurteilt. Dabei konnten auch die Jugendlichen, die gerade nicht auf dem Pferd saßen, ihre Meinung mit einfließen lassen.

Finanzielle Unterstützung kam vom „Holzlandcash“

Parallel dazu wurde in der Reithalle unter Anleitung von Jasmin Lamprecht das Vorführen und das Beurteilen von Pferden geübt. Jasmin Lamprecht war selbst bereits erfolgreich als Jungzüchterin bei verschiedenen Wettbewerben in Deutschland unterwegs und gab bereits im Februar dieses Jahres in Pretschwitz einen Einblick in ihr Können.

Zur Vorbereitung des Jungzüchtertages hatten sich die Pretschwitzer mit einer Abordnung von 11 Jugendlichen beim Landesjugendtag in Mühlberg wichtige Anregungen geholt. Dort wurde ein interessantes Programm gestaltet. Selbst die amtierende Weltmeisterin im Fahrsport, Bettina Winkler, und der ehemalige Weltmeister der Jungzüchter Marcel Schmidt vermittelten den Thüringer Jugendlichen dort ihre Erfahrungen.

„An dieser Stelle möchten wir uns bei der Hermsdorfer Firma Andreas Schröder für die Bereitstellung des Fahrzeuges und beim Jugendfonds „Holzlandcash“ für die finanzielle Unterstützung bedanken“, so der Vereinsvorsitzende.