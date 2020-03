Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Töpfer in Eisenberg und Bürgel öffnen ihre Werkstätten

Draußen peitschen einem der Regen und ein kühler Wind ins Gesicht, in der Werkstatt von Brigitte und Peter Schliebner in Eisenberg ist es hingegen wohlig warm. „Ich hoffe, dass sich das Wetter zum Wochenende etwas bessert, damit man auch draußen etwas aufbauen kann“, sagt Brigitte Schliebner.

Gezeigt wird, was im Winter in den Werkstätten entstanden ist

Zum 15. Mal lädt die Thüringer Töpferinnung am Wochenende zum Tag der offenen Töpferei ein. Auch Familie Schliebner öffnet regelmäßig an diesem zweiten Wochenende im März die Türen ihrer Werkstatt und des kleinen Ladens in der Mühlbergstraße in Eisenberg. „Der Tag der offenen Töpferei ist für uns Töpfer immer der Auftakt für die Saison“, sagt Brigitte Schliebner. Dann werde gezeigt, was über den Winter in den Werkstätten entstanden ist. Wenig später beginnen auch die ersten Töpfermärkte, am 4. und 5. April zum Beispiel auf der Wasserburg Kapellendorf.

Einmal selbst an der Töpferscheibe drehen

Traditionell können sich die Besucher am Wochenende aber nicht nur in den Werkstätten umsehen, sondern auch selbst aktiv werden. „Die Töpfer haben sich wieder einiges vorgenommen, um den Gästen zu zeigen, was in der Werkstatt passiert“, weiß Brigitte Schliebner. So werden zahlreiche Werkstattführungen angeboten, es kann selbst an der Töpferscheibe gedreht oder versucht werden, Tassen & Co. mit Malerei zu verzieren. In der Werkstatt von Familie Schliebner können die Besucher kleine Kacheln gestalten, außerdem erklärt das Kunsthandwerkerpaar verschiedene Maltechniken, die es anwendet. „Und es gibt Antworten auf alle Fragen zu Tonen und Brennmöglichkeiten“, sagt Brigitte Schliebner. Eisenberger Ton sei sehr bekannt und begehrt – „er wird deutschlandweit verschickt.“

Veranstaltung findet trotz Corona-Bedrohung statt

Neben einem festen Kern an Besuchern würden auch viele neue Gesichter den Tag der offenen Töpferei für einen Besuch nutzen. Bei Kaffee und Kuchen gebe es immer interessante Gespräche. „Ich freue mich immer, wenn viele Kinder kommen.“ Zu Schulen und Kindergärten pflegen Schliebners auch darüber hinaus einen guten Kontakt. Einige Vormittage haben Gruppen von Kindern schon in der Werkstatt der Töpfer verbracht.

Die Entwicklungen rund um das Corona-Virus habe man natürlich aufmerksam verfolgt. „Wir haben uns jetzt noch einmal beraten und entschieden, die Veranstaltung trotzdem durchzuführen“, sagt Brigitte Schliebner. „Und wer nicht kommen möchte, der kommt einfach nicht.“

Offene Töpfereien in der Region

Brigitte & Peter Schliebner, Mühlbergstraße 10, Eisenberg: Gestalten von kleinen Kacheln, Erklärung von Maltechnik

Sylvana Schubert, Klosterstraße 14, Thalbürgel: Werkstattführung, Vordrehen

Echtbürgel Falk Wächter, Am Markt 4-5, Bürgel: Besichtigung der Keramikmanufaktur, selbst Drehen und Malen für Groß und Klein, Ausstellung Carl Fischer

Günther Reichmann, Töpfergasse 24, Bürgel: Werkstattführung, Vordrehen

Birgit Greiner, Eisenberger Straße 2, Bürgel: Werkstattführung, Vordrehen, Malen von Fayencen

Antje Frömel, Hintergasse 13, Bürgel: Vordrehen

Yvette Klein, Bürgeler Straße 6, Rodigast: Werkstattführung, Malen, Vordrehen

Christina Oswald, Dornburger Straße 18, Neuengönna: Werkstattführung, Vordrehen, Rakubrand, Selbstdrehen

weitere Teilnehmer gibt es im Internet unter www.tag-der-offenen-toepferei.de