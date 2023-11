Toiletten-Dilemma auf dem Eisenberger Friedhof

Eisenberg. Warum der Gemeindekirchenrat nun die Öffnungszeiten überdenken will.

Das Problem mit den Öffnungszeiten der Friedhofstoiletten hat eine Debatte ausgelöst, bei der man beide Seiten, die der Friedhofsverwaltung und die der Friedhofsbesucher, betrachten müsse.

Die Friedhofsverwaltung möchte den Friedhofsbesuchern Toiletten anbieten, die in einem sauberen und funktionsfähigen Zustand sind und von jedermann jederzeit genutzt werden können. In den letzten Monaten wurden allerdings mehrfach die Behältnisse für das Toilettenpapier aufgebrochen, das Toilettenpapier entwendet, die Wasserhähne aufgedreht und die ganze Nacht laufen gelassen, das Licht eingeschaltet und brennen gelassen, die Toilettendeckel aus der Verankerung gerissen und beschädigt sowie die Toilettenbecken mit Kot und Urin stark verschmutzt. Diese Schäden mussten immer wieder von den Mitarbeitern des Friedhofs behoben und repariert werden. Ihrer Obhutspflicht können die Mitarbeiter jedoch nur nachkommen, wenn sie vor Ort sind. Also kann auch nur dann die Toilettenanlage öffentlich zugänglich gemacht werden, so ein aktueller Aushang auf dem Friedhofsgelände.

Die andere Seite ist, dass Friedhofsbesucher auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten Bedürfnisse haben. Ein Besuch, und das ist eine Besonderheit des Eisenberger Friedhofs, ist jederzeit möglich. Muss man sich demnächst gut überlegen, wann man den Friedhof besucht und wie lange man dort verweilen kann, wenn die Aussicht besteht im Bedarfsfall vor einer verschlossenen Toilette zu stehen? So die Bedenken vieler, vor allem älterer, Friedhofsbesucher. Es sei eine Zwickmühle.

Der Gemeindekirchenrat möchten vermitteln und versuchen, jede Perspektive zu berücksichtigen. Vielleicht gibt es auch Lösungen für dieses Problem, welche derzeit noch nicht bewusst sind. Deshalb wünscht sich der Gemeindekirchenrat Ideen.

Vorschläge können im Büro der Kirchgemeinde am Markt 11 oder in der Friedhofsverwaltung abgegeben werden.