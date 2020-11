Tonteich in Eisenberg wird nicht zum Löschteich

Blick auf den Tonteich in Eisenberg: Die Stadt hat sich für die Löschwasserversorgung in diesem Gebiet eine Alternative überlegt.

Um die Löschwasserversorgung in Eisenberg zu verbessern, wollte die Stadt eigentlich am Tonteich eine Entnahmestelle einrichten. Denn der Teich wird zwar schon als Entnahmestelle ausgewiesen, ist aber noch nicht mit einer entsprechenden Saugstelle ausgerüstet. „Wir hatten dafür Mittel im Haushalt für 2020 eingestellt“, erklärte Bauamtsleiterin Gabriele Daßler zum Stadtrat am Donnerstagabend. Bei der Umsetzung der Maßnahme sei man allerdings auf Schwierigkeiten gestoßen.