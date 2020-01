Tostlebe ist neuer Prokurist in der Netzgesellschaft

Im vorigen Jahr hatte Jan Fuhrberg-Baumann noch große Sorge, Fachkräfte für die Netzgesellschaft Eisenberg zu finden. Nun verkündet der Geschäftsführer zu Anfang des Jahres 2020: „Personell sind wir jetzt gut aufgestellt.“ In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es in dem kleinen kommunalen Schwester-Unternehmen der Stadtwerke Eisenberg Energie (SWE) einige personelle Veränderungen gegeben. Die wichtigste: „Steffen Tostlebe ist seit 1. Januar unser Prokurist“, erklärt der Netzgesellschaft-Geschäftsführer erfreut.

Der 33-jährige Tostlebe, der auch als sportlich und politisch interessierter Mensch in der Kreisstadt des Saale-Holzlandes ein bekanntes Gesicht ist, hatte seine Berufskarriere in den damals noch nicht gesplitteten Stadtwerken Eisenberg begonnen. Er war zunächst in der Technik und hatte seinen Beruf „von der Pike auf gelernt“. Im Fernstudium hatte er sich das Wissen um die Betriebswirtschaft angeeignet und war vor einem Jahr, nach dem Weggang einer Mitarbeiterin, zum kaufmännischen Leiter aufgestiegen. „In dieser Position hat er sich sehr bewährt“, begründet der Geschäftsführer die Berufung von Tostlebe zum Prokuristen.

Mit dem Aufstieg von Tostlebe hatte die Netzgesellschaft einen neuen Monteur gesucht. Der habe sich nun gefunden. Zudem sei eine Stelle zusätzlich im Controlling geschaffen worden, die mit einer jungen Hochschulabsolventin besetzt wurde. „Beide neuen Mitarbeiter kommen aus Eisenberg“, sagt Fuhrberg-Baumann. Für die junge Controllerin, die inzwischen Mutterfreuden entgegen sieht; habe sich auch schon ein befristeter Ersatz für die Elternzeit gefunden mit einer Absolventin von der Uni Jena. Sie werde am 1. März ihrer befristete Stelle antreten.