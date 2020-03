Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tourismusbranche im Saale-Holzland in Gefahr

Sylvana Hapke, Vorsitzende des Thüringer Tourismusverbandes Jena-Saale-Holzland, spricht in Zusammenhang mit der Schließung der Gaststätten, Hotels und Pensionen von einer sehr ernsten Lage. „Ich weiß nicht, ob alle diese schwierige Zeit überstehen werden. Viele haben keinerlei Rücklagen. Sie leben von den tatsächlichen Einnahmen. Das Hilfsprogramm des Bundes ist gut. Ich glaube aber, diese Unterstützung wird nicht reichen.“ Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Hapke verwies auf die Struktur der Leistungsanbieter im Tourismusverband: „Das sind fast immer kleine Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern. Unsere Region ist nun mal ein ländlich geprägter Raum. Hinter den Unternehmen stehen fast immer ganze Familien.“

Die Fachfrau kennt durch ihre jahrelange Arbeit die Verhaltensweisen der Bevölkerung. „Im Frühjahr, spätestens zu Ostern, setzt bei vielen Menschen der Aktivmodus ein. Da wollen die Menschen in die Natur, da sieht man sie auf den Rad- und Wanderwegen. Da wollen sie unterwegs auch mal einkehren. Letzteres können sie in diesem Jahr nicht.“ Für Gastwirte und Hoteliers sei dies dramatisch: „Der Tisch, der in dieser Zeit nicht besetzt wird, und das Bett, das in dieser Zeit nicht belegt wird, können sie auch später nie wieder verkaufen.“

Der Tourismusverband mit Sitz in Bad Klosterlausnitz kann den 130 Leistungsanbietern, die Mitglied sind, finanziell nicht unter die Arme greifen. Eine Stundung oder Reduzierung des Jahresbeitrages von 50 Euro ist nicht geplant. „Wir können als Verband keine Gelder ausreichen. Was wir aber machen können: unseren Mitgliedern mit Informationen helfen“, sagte Hapke. Dabei werden die offiziellen Mitteilungen nicht etwa nur weiter geleitet. „Wir filtern sie, bündeln die wichtigsten Punkte und schicken sie dann in unserem Newsletter weiter.“

Die Inhaber von Hotels und gastronomischen Einrichtungen hatten und haben großen Informationsbedarf. Das machten die vergangenen Tage überdeutlich. „Die Verunsicherung ist nicht zu übersehen. Die meisten Fragen betreffen das Thema Stornierung. Unsere Partner wollen wissen, was sie dürfen und was nicht“, sagte die Vorsitzende.

Sylvana Hapke regt die Verbandsmitglieder an, während der aktuellen Schließung alle virtuellen Möglichkeiten zu nutzen, um die Gäste ans Hotel oder ans Lokal zu binden.

In der Geschäftsstelle hat man auch reagiert. Die Bürozeiten wurden herunter gefahren, genau wie die Zahl der anwesenden Mitarbeiter. Sie befinden sich entweder in Homeoffice oder bauen Überstunden ab oder nehmen einen Zusatzurlaub von vier Tagen in Anspruch. Der wurde für die Mitarbeiter ausgesprochen, die Kinder unter zwölf Jahren haben.