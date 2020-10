Die Polizei hatte den Unfallort in der Friedrich-Ebert-Straße abgesperrt.

Trabant und Dacia kollidieren in Eisenberg

Am Samstagnachmittag ist es in der Eisenberger Friedrich-Ebert-Straße nahe der Stadthalle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Trabant seinen Wagen aus einer Parkbucht am Fahrbahnrand auf die Fahrbahn steuern.