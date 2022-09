Traktortreffen in Rabis: Premiere für neuen Vorstand

Rabis. In Rabis gab es zum 26. Mal ein Traktorentreffen. Der Wettergott spielte allerdings nicht mit. Am Ende durfte man dennoch zufrieden sein

90 Fahrzeuge und knapp 500 Besucher, das waren die Zahlen der 26. Traktorenschau am Sonntag in der Gemeinde Rabis. Dass diesmal die Zahlen vor der Corona-Pandemie mit an die 200 Traktoren nicht erreicht wurden, lag vor allem an den widrigen Wetterbedingungen und auch am Brückentag im Zusammenhang mit dem Weltkindertag.

26. Traktorenschau in Rabis 26. Traktorenschau in Rabis Bilder vom 26. Traktorentreffen in Rabis. Foto: Jens Henning

Die Wetterprognosen für den Sonntag waren alles andere als freundlich. Regenschauer und Temperaturen um die 14 Grad Celsius waren auch für Rabis angesagt. Und die Wetterfrösche behielten recht.

„Diese beiden Punkte haben uns ganz sicher nicht nur Besucher gekostet, sondern auch Traktorenfans. Viele, die heute hier waren, hatten erst am Morgen entschieden loszufahren. Das muss man akzeptieren. Wir sind dennoch zufrieden“, sagte Christiane Schlegel, Vorsitzende des gastgebenden Feuerwehrvereins Kulmbach Rabis-Zöttnitz, am frühen Sonntag Nachmittag.

Für Schlegel war es eine besondere Schau. Es war ihre erste als Vereinsvorsitzende und auch die erste für den neuen Vereinsvorstand. Nach der 25. Jubiläums-Traktorenschau im Jahr 2019 gab es einen großen personellen Wechsel an der Spitze des Vorstandes. Christiane Schlegel wurde im November 2019 die Nachfolgerin von Maik Winkler, der 15 Jahre lang die Geschicke des Vereins führte.

„Ich bin ja jetzt fast schon drei Jahre im Amt. Durch Corona konnten wir aber weder 2020 noch 2021 eine Schau organisieren“, sagte sie. Kein Wunder, dass sie die gesamte Woche vor der Traktorenschau sehr aufgeregt war. „Mir ist kurz nach zwölf Uhr schon ein großer Stein vom Herzen gefallen, als sich der Platz mit Fahrzeugen langsam füllte“, sagte sie.

Kurz nach der Eröffnung um 10 Uhr sah es auf dem Festgelände nicht nach den 100 Traktoren aus. Da hatten die Vereinsvorsitzende und ihre Mitstreiter gerade einmal die erste der vorbereiteten Teilnehmerliste mit Namen vollgeschrieben.

„Da sind mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf geschossen. Am Ende wurde ja alles noch gut“, sagte Schlegel.

Im November stehen Neuwahl an im Feuerwehrverein. Christiane Schlegel wird wieder kandidieren. „Mir gefällt das Ehrenamt. Ich habe sehr gute Leute an meiner Seite“, sagte sie.

In der Adventszeit soll es in Rabis zum ersten Mal einen kleinen Weihnachtsmarkt geben, wahrscheinlich an einem Sonnabend. Diese Veranstaltung wird auch der Feuerwehrverein organisieren.