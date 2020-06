Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Transporterfahrer parkt im Jagdbergtunnel und legt sich schlafen

Am Montag suchte sich laut Polizei ein Transporterfahrer auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden einen denkbar ungünstigen Parkplatz für seine Pause. Der Mann hatte sein Fahrzeug in einer Pannenbucht des Jagdbergtunnels abgestellt und wollte sich zum Schlafen zurückziehen. Über die Lautsprecheranlage versuchten Mitarbeiter der Zentralen Betriebsleitstelle Kontakt zu dem Fahrer aufzunehmen. Der ignorierte aber die Durchsage.

Eine Streife der Autobahnpolizei fuhr daher zu dem Kleintransporter. Der Fahrer erklärte, dass er in der Pannenbucht pausieren wollte. Für das Parken auf Autobahnen wurde aber eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Mann erstattet. Er muss nun ein Bußgeld in Höhe von 70 EUR bezahlen und erhält einen Punkt im Fahreignungsregister. Zudem wurde er aufgefordert, sich einen regulären Parkplatz außerhalb der Autobahn zu suchen, was der Mann auch befolgte.

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Mit einem selbstgebauten, motorisierten Sofa haben Unbekannte im Juni bei Küllstedt einen Unfall gebaut. Das Fahrzeug, das weder über eine Straßenzulassung noch über ein amtliches Kennzeichen verfügte, landete im Straßengraben. Dabei seien vermutlich drei Mitfahrer verletzt worden, hieß es von der Polizei. Zum Unfall werden Zeugen gesucht. Foto: Polizeiinspektion Eichsfeld/dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Im Januar hat ein Ladendieb im Real-Markt in Süßenborn nicht mit der Cleverness einer Mitarbeiterin gerechnet – und landete abholbereit in der Falle. Beim Versuch, zu fliehen, betätigte die Frau den Notknopf der automatischen Drehtür, und der Dieb blieb stecken. (Archivbild) Foto: Oliver Berg / dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Horrorfilme sind nichts für schwache Nerven: Das bekam ein Mann in Weimar im Januar am eigenen Leibe zu spüren. Der gruselte sich so lautstark, dass er zweimal die Polizei auf den Plan rief. Später meinte er auch noch, vom Teufel besessen zu sein. Ob ein Drogentest bei dem 24-Jährigen durchgeführt wurde, ist nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Danny Lawson / dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Im Januar war ein 50-Jähriger über eine Kontrolle der Polizei im Zug von Meiningen nach Eisenach so empört, dass er sich komplett entkleidete und nackt durch den Zug lief. Zudem beleidigte er die Polizisten. Er bekam eine Anzeige. (Symbolbild) Foto: Holger Hollemann / Holger Hollemann/dpa



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Aber es geht noch exzessiver: Im Regionalexpress von Sangerhausen nach Erfurt ist im Juni ein Paar beim Oralsex erwischt worden. Trotz mehrfacher Aufforderung, ließen sich die 51-Jährige und der 57-Jährige nicht beirren und gingen weiter ihrem Liebesspiel nach. Außerdem rauchten sie im Zug und hatten keinen Fahrschein. Polizisten nahmen das Paar schließlich am Bahnhof in Empfang und verteilten Anzeigen. (Archivbild) Foto: Anja Derowski

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Da half nur noch die Schere: Im Januar hat ein Mann einem Bekannten im Weimarer Land Bauschaum in die Haare gesprüht - der trocknete sehr schnell... Die Polizei ermittelte wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Kurioser Einsatz für die Polizei in Saalfeld: Weil ein Automat die gewünschte Ware eines 26-Jährigen nicht herausgab, reagierte der Mann auf ungewöhnliche Weise – mit einem Sitzstreik. Damit blockierte er die Fahrbahn und sorgte für Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ein Patient, noch mit Kanüle im Arm und im OP-Hemd, hat im Juni das Weimarer Klinikum verlassen. Die Mitarbeiter verständigten sofort die Polizei. Die musste nicht lange suchen: Einer Zeugin war der Mann mit seinem ungewöhnlichen Outfit auf dem Friedhof aufgefallen, da er dort auf der Mauer herumturnte. Die Beamten brachten den 37-Jährigen sicher zurück auf seine Station. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Weil ein 18-Jähriger wegen der Corona-Krise im April in Erfurt keine Unterkunft auf seiner Durchreise fand, legte er sich im Kofferraum seines Autos schlafen - und gelangte dann nicht mehr heraus. Vier Stunden verbrachte er in der misslichen Lage, dann hörten Passanten die Hilfeschreie und riefen die Polizei, die den Mann schließlich befreite. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Das ging in die Hose: Obwohl er sich die Mühe machte eine Kettensäge in ihre Einzelteile zu zerlegen, ist ein Dieb in einem Baumarkt im Mai in Erfurt auf frischer Tat ertappt worden. Am Ende habe ihn das ein Meter lange Sägeblatt verraten, das in seiner kurzen Hose erkennbar war, teilte die Polizei mit. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Eine Weltkriegsgranate als Deko: Eine 78-Jährige aus Bretleben fand die Granate im Januar in ihrer Scheune – und nahm sie als Deko mit in ihre Wohnung. Später kamen ihr doch Zweifel an der Idee und die Polizei wurde alarmiert. Glücklicherweise konnten Spezialisten Entwarnung geben. Die Granate war leer und somit nicht mehr funktionstüchtig. Foto: Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Im Mai bewiesen Polizisten in Erfurt, dass sie nicht nur Leib und Leben des Menschen beschützen, sondern auch ein Herz für Tiere haben. Erst gaben sie einer zwölfköpfigen Entenfamilie "Geleitschutz", dann Tage später, sahen sie erneut eine Entenfamilie, die aus einer Schiebetür gewackelt kam. Kurzerhand wurde wieder eine Straße gesperrt und die Enten kamen wohlbehalten an ihrem Ziel an. (Archivbild) Foto: Sascha Fromm



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ab durch die Hecke: Als ein Fahrer im Mai in Erfurt seinen Transporter nicht mehr finden konnte, dachte er zunächst an einen Diebstahl. Dann entdeckte er eine Schneise, die sich durch eine Grünfläche zog. Der Transporter hatte sich selbstständig gemacht und landete im Flussbett. Foto: Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Eine Autofahrerin hat im Juni im Tunnel Berg Bock der A71 plötzlich ihr Auto in einer Haltebucht gestoppt. Als die Fahrerin glaubte, die Fahrbahn sei frei, wendete sie ihren Skoda und fuhr als Geisterfahrerin wieder durch die Tunnelröhre zurück. Glücklicherweise passierte kein Unfall. Polizisten stoppten die 33-Jährige. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Im Juni kam es in Rutha zu einem sehr außergewöhnlichen Diebstahl. Zwei Mädchen im Alter von 10 und 12 Jahren versuchten dort, ein Pferd und ein Fohlen von einer Koppel zu stehlen. Ein Bauer ertappte die Pferdediebinnen, die auf einem Fahrrad die Flucht ergriffen. Die Pferde konnten wohlbehalten zurückgebracht werden. (Archivbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ein ungewöhnlicher Platz für ein Nickerchen: Mitten auf der Fahrbahn hat ein Betrunkener im Mai sein Auto im Jagdbergtunnel bei Jena „geparkt“ und ist eingeschlafen. Ein Mitarbeiter einer Wartungsfirma reagierte sofort, der Tunnel wurde gesperrt und die Polizei informiert. Er weckte den Mann, der noch eine Flasche Schnaps zwischen den Beinen hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. (Archivbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ein Toi-Toi-Häuschen samt Inhalt haben Unbekannte im Juni von einer Baustelle in Dienstedt gestohlen. Der Wert des WC-Häuschens: etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Verbleib des Toi Tois. (Archivbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 In Saalfeld erkundigte sich Anfang Juni ein völlig betrunkener Radfahrer bei der Polizei, ob er etwas falsch gemacht habe. Nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,13 Promille ergab, konnten die Polizisten seine Frage bejahen. Neben der gewünschten Antwort bekam der Radfahrer auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei



