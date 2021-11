Die Jenaer Autorin Sieglinde Mörtel wurde 1960 geboren und wuchs in Hummelshain auf. Nach der Wende arbeitete sie für diverse Zeitungen und Zeitschriften sowie als Autorin für Fachpublikationen im Bereich Denkmalpflege. 2000 gründete sie den Welkenverlag für regionalgeschichtliche Bücher und veröffentlicht außerdem im Wartberg-Verlag.

„Tratsch vun frieher un itze“ in Graitschen

Graitschen bei Bürgel. Mundart-Lesung in Graitschen

Der Graitschener Heimatverein lädt am Freitag, 19. November, zu einer Lesung der Thüringer Autorin Sieglinde Mörtel ins Graitschener Rathaus ein. Sie liest ab 19 Uhr aus ihrem Buch „Tratsch – vun frieher un itze“.

Dabei geht es um regionale Mundart. „Wenn wir am heimischen Küchentisch ins Plaudern geraten, reden wir, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Oft beginnt es mit ‘weeßtenoch’ und endet mit ‘heitzedooche is olles onnorsch’“, so die Ankündigung. Altvertraute Wörter wie „Eenkoofsnetz“, „Cämpingbeitl“, „Kuumuutschn“ oder „Fertschwäre“ sind weitere Beispiele. „Dieses Buch erzählt von den kleinen alltäglichen Dingen. Es bewahrt damit ein Stück Regional- und Zeitgeschichte und zugleich die vom Aussterben bedrohte regionale Mundart“, heißt es weiter.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten: via E-Mail an heimatverein@graitschen.de oder per Telefon: 036692/223 55. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.