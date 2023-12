Larissa König über die Aufdeckung der Tierschützer vom „Astenhof“, der wenig mit bäuerlicher Tierhaltung zu tun hat.

Meine Woche war vor allem von den schrecklichen Aufnahmen geprägt, welche in der Geflügelzuchtanlage in Hainspitz von mutigen Tierschützern, die sich zum vermeintlichen Probearbeiten in die Anlage schleusten, heimlich aufgenommen wurden. Die Videoaufnahme einer Mitarbeiterin, die einem lebenden Küken die Haut vom Leib riss, um das Fleisch zu inspizieren, waren traumatisch.

So schlimm sie auch sind, sollte jeder die Aufnahmen sehen, der Fleisch isst. Wie so oft bei solchen Fällen reagierten die großen Handelsketten sofort und nahmen das Fleisch von dem bäuerlich wohlklingenden Namen „Astenhof“ aus dem Sortiment, um von der nächsten Geflügelzuchtanlage die Produkte zu beziehen. Ob es da sehr viel anders zugeht? Ob da die eh schon sehr geringen Tierschutzstandards eingehalten werden? Wahrscheinlich nicht. Auch auf dem Dorf ist es oftmals vorbei mit der ländlichen Idylle und der eigenen Tierhaltung, bei der man noch eher sicher sein könnte, dass zumindest das Leben vor der Schlachtung nicht das schlechteste war.

Es bleibt die Frage, was aus so einem Skandal folgt. Kurze Empörung oder eine wirkliche Strategie, solchen Betrieben so richtig auf den Zahn zu fühlen? Gefragt sind nicht nur die Verbraucher, sondern vor allem das Veterinäramt. Neben dem unvorstellbaren Tierleid zeigten die heimlich gedrehten Aufnahmen auch, dass dort Laien mit Medikamenten arbeiteten, obwohl sie sogar selbst zugaben, dass sie das überhaupt nicht dürfen. Hier zeigt sich, dass nicht nur die Mitarbeiter und der Eigentümer der Hainspitzer Hühnerzuchtanlage schwere Schuld auf sich geladen haben, sondern auch die Tierärzte, die ebenfalls Teil des Systems sind und dieses stützen. Es braucht unangekündigte, engmaschige Kontrollen seitens des Veterinäramts.