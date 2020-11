Treffen für die Zukunft des Elsterfloßgrabens

Der Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Torsten Weil (rechts), wurde am Flößerpfad in Crossen vom Crossener Bürgermeister Uwe Berndt (links), dem Bürgermeister von Wetterzeube, Frank Jacob (2. von links) und Ina John von der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland empfangen.

Am Freitagvormittag waren bei sonnigem Wetter nicht nur Spaziergänger am Elsterfloßgraben in Crossen unterwegs. Vertreter der Gemeinde, der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland und des Fördervereins Elsterfloßgraben empfingen den Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Torsten Weil am Startpunkt des neu entstandenen Flößerpfades.