Trinkbrunnen für heiße Sommertage in Eisenberg

Eisenberg. Der Seniorenbeirat hat eigene Vorschläge für das Eisenberger Quartierskonzept

Beim integrierten energetischen Quartierskonzept geht es nicht bloß um nachhaltige Lösungen für Energieerzeugung oder besser gedämmte Wohnhäuser. Das Quartierskonzept soll weitere Teile des Zusammenlebens einbeziehen. Dazu gehört zum Beispiel eine Wohngegend, die nach den Bedürfnissen der Bürger gestaltet wurde.

Beim Seniorenbeirat sprach Bürgermeister Michael Kieslich in Bezug auf das integrierte energetische Quartierskonzept Maßnahmen an, die heiße Sommertage in der Stadt erträglich machen sollen. Christa Lindner, Vorsitzende des Seniorenbeirats, sammelte Vorschläge für eine Verbesserung der Stadt. Neben künstlichen Wasserquellen zur allgemeinen Temperaturregulierung seien Trinkbrunnen für die Bürger wichtig. Bürgermeister Kieslich merkte an, dass so eine Planung gut bedacht werden sollte, da er die Installation eines Trinkbrunnens auf 20.000 bis 30.000 Euro schätzt.

Auch seien mehr Bänke notwendig, um älteren und eingeschränkteren Bürgern die Möglichkeit zu geben Strecken zu Fuß weiterhin zu bewältigen, wenn sie die Möglichkeit für eine Pause hätten. Man hoffe, dass so der eine oder andere das Auto für kürzere Strecken stehen lasse. Dies soll jedoch im Bauausschuss diskutiert werden.