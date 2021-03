Trinkwasser für mehr als 24.000 Bürger

Eisenberg. Der Weltwassertag der Vereinten Nationen findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt. Er soll weltweit das Bewusstsein für den Wert des Wassers schärfen – und dafür, dass die Verfügbarkeit und Qualität von Wasser sich wegen des Klimawandels ändert. Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) lädt zum Weltwassertag in der Regel zu Rundgängen durch seine Anlagen ein. Da das in diesem Jahr nicht möglich ist, hat der Verband Informationen über seine Trinkwasseranlagen zusammengestellt.

Der ZWE versorgt zirka 24.400 Einwohner mit Trinkwasser über drei Aufbereitungsanlagen. Die Anlage am Standort Ullrichsberg versorgt seit 1992 die Stadt Eisenberg und 43 Orte mit qualitätsgerechtem Trinkwasser. Die 1995 in Betrieb gegangene Aufbereitungsanlage in Thalbürgel gewinnt Grundwasser aus einem Tiefbrunnen und einer Quelle. Sie versorgt die Stadt Bürgel und die Gemeinden Nausnitz, Poxdorf und Graitschen. Aktuell werde eine Pegelbohrung im Wasserwerksgelände zu einem Tiefbrunnen ausgebaut, um im Havariefall die Trinkwasserversorgung sicherstellen zu können.

Das Wasserwerk Serba ging im Jahr 2000 an das Trinkwassernetz und bereitet Grundwasser aus mehreren Tiefbrunnen für Serba, Klengel, Trotz und einem Teil von Hainspitz auf. Die Versorgung mit Trinkwasser und die zuverlässige Entsorgung von Abwasser müssten jederzeit verlässlich funktionieren, vor allem auch in Krisenzeiten. Dieser Aufgabe sei man sich bewusst.