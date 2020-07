Trinkwasserpreis sinkt in Eisenberg vorübergehend

Eisenberg. Mehrwertsteuersenkung an Eisenberger Kunden weitergereicht

Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) gibt die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer von 7 auf 5 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 an die Verbraucher weiter. Der ZWE weist darauf hin, dass ausschließlich der Bereich Trinkwasserversorgung der Besteuerung mit der Mehrwertsteuer unterliegt. Für die Wasserlieferung und Arbeiten am Trinkwasserhausanschluss gilt der ermäßigte Steuersatz. „Unsere Kunden müssen nicht aktiv werden. Die Berechnung erfolgt automatisch und wird auf der nächsten Jahresabrechnung ausgewiesen“, so Geschäftsleiterin Ute Böhm. Zu viel gezahlte Beträge erstattet der ZWE wie üblich mit der Jahresverbrauchsabrechnung, die im Februar 2021 versandt wird.

Wer dennoch dem ZWE seinen Zählerstand zum 30. Juni 2020 melden möchte, kann das zu den Geschäftszeiten tun unter Telefon (036691) 789-0, 789-20 oder 789-35 oder E-Mail an info@zwe-eisenberg.de