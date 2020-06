Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trinkwasserversorgung in Eisenberg eingeschränkt

Zu Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung kann es am Donnerstag und Freitag (11. und 12. Juni) im gesamten Stadtgebiet von Eisenberg kommen. Darauf weist der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) hin.

Der ZWE spült an diesen beiden Tagen in Eisenberg im Bereich Schössersmühlenweg, An der Fichte, Am Tälchen, in der Karolinenstraße und An den langen Feldern jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr das Trinkwassernetz und kontrolliert seine Hydranten.

Trübes Wasser und geringerer Druck möglich

Die Versorgungseinschränkungen können in Form von zeitweiligen Druckminderungen, Druckschwankungen oder Trinkwassertrübungen auftreten. Der ZWE empfiehlt deshalb, in dieser Zeit keine Wäsche zu waschen und bei Abwesenheit das Hauptabsperrventil zu schließen.

Der ZWE sei bemüht, die Arbeiten in der angegebenen Zeit auszuführen und bittet die Eisenberger für die Einschränkungen um Verständnis. Für Rückfragen steht der Verband unter Telefon (036691) 789-0, 789 - 21, 789 – 26 oder mobil 0172 970 36 36 zur Verfügung.